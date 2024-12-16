На Гомельщине объявили проверку всех "мест массового скопления людей"

Опубликовано: 16.12.2024 11:01 , Обновлено: 16.12.2024

Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко поручил провести проверку всех "мест массового скопления людей". Такое распоряжение руководитель региона дал в ходе еженедельного аппаратного совещания в исполкоме в понедельник, 16 декабря.

Поводом для масштабных проверок стало ЧП в Витебске, где в результате пожара в торговом центре “Беларусь” пострадали 20 человек. Чтобы исключить повторения ситуации, Крупко потребовал проконтролировать соблюдение мер пожарной безопасности во всех местах массового скопления людей.

“Мониторинг нужно провести во всех районах Гомельской области”, процитировал председателя официальный Telegram-канал Гомельского облисполкома.

Отдельное внимание Крупко потрубовал уделить обеспечению безопасности в ходе запланированных массовых праздничных новогодних гуляний в областном центре и других городах региона.

Ранее Telegraf.news сообщил, что по последним данным Минздрава, число пострадавших в результате пожара в витебской “Беларуси” достигло 20 человек. Из них 16 попали в больницы сразу после пожара, а ещё 4 человека обратились впоследствии “за психологической помощью”. Одна из пострадавших женщин попала в реанимацию в тяжелом состоянии и была помещена на аппарат ИВЛ.

В Витебске открыли горячую линию после пожара в ТЦ » Беларусь». Сколько пострадавших?

В Витебском областном исполкоме открыли “горячие линии” для индивидуальных предпринимателей, а также “субъектов хозяйствования”, которые работали в торговом центре “Беларусь”.