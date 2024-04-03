На Гомельщине военные возвели КПП и досматривают автомобили. Что происходит?

Опубликовано: 03.04.2024 13:34 , Обновлено: 03.04.2024

В среду, 3 апреля, в Кормянском и Рогачевском районах военнослужащие возвели на въездах КПП и начали проверять документы и досматривать машины. Подробности происходящего рассказали в телеграм-канале "Гомельщина официально".

“Участники тренировочных занятий в Корме продолжают отрабатывать на КПП практические действия по организации пропускного режима”, — сообщили в телеграм-канале “Гомельщина официально”.

На время учений при въезде в горпоселок установили шлагбаум, дежурят военнослужащие и сотрудники ГАИ.

По информации телеграм-канала, досмотр проезжающих автомобилей и проверка документов являются частью “комплексной проверки органов управления территориальной обороны”.

Напомним, что Минобороны объявляло комплексную проверку теробороны на Гомельщине ещё в марте. Военные учения продлятся до 5 апреля.

Ранее Telegraf.news писал о том, что Министерство обороны Беларуси призвало из запаса до 200 военнообязанных для участия в первом этапе комплексной проверки органов управления территориальной обороны одной из белорусских областей.

Минобороны объявило комплексную проверку теробороны. В каком регионе и сколько белорусов призовут?