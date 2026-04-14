На будущей кольцевой ветке минского метро появилась ещё одна станция. Новая схема

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Опубликовано: 14.04.2026 10:34 , Обновлено: 14.04.2026

Специалисты "Минскметропроекта", которые занимаются планировкой новых станций столичной подземки, в очередной раз скорректировали схему четвертой - кольцевой - линии метро. Это стало понятно из недавнего сюжета, показанного по гостелеканалу ОНТ.

На схемы столичной подземки, показанные мельком в сюжете готелеканала, обратил внимание портал Onliner. На новой схеме появилась новая станция, некоторые станции из тех, которые были заявлены ранее, сменили названия, а другие - смещены территориально.

Так, судя по показанным схемам, одна из станций подземной кольцевой появится между действующими станциями “Партизанская” и “Академия наук”, в районе улиц Радиальной и Ваупшасова. По замыслу проектировщиков, она получит название расположенного там жилого микрорайона - “Дражня”.

На этом же отрезке кольцевой планируется разместить ещё две станции - “Слепянка” и “Ботанический сад”. При этом пересадочную станцию на этом участке кольцевой решили перенести со станции “Тракторный завод”, заявленной раньше, на станцию “Партизанская”. Название будущей узловой станции на этом участке пока оставили прежним - “Долгобродская”.

В остальном проект кольцевой столичной подземки остался неизменным. По крайней мере, пока.

Скриншот видео ОНТ

Как пояснил в эфире ОНТ замдиректора предприятия “Столичный транспорт и связь” Андрей Илларионов, новые станции проектируются, исходя из практической потребности города. Они призваны облегчить подвоз жителей из спальных районов города к центру, к крупным предприятиям, учебным заведениям и медицинским центрам города.

Напомним, в Минск в конце марта привезли второй тоннелепроходческий механизированный комплекс для строительства третьей линии метро. Помогать французской “Алесе”, которую белорусские метростроевцы используют последние 10 лет, теперь будет ещё и китайская “Мария”. В Минск она добиралась почти месяц - из Китая через Казахстан и Россию. Ещё месяц-другой потребуется специалистам для сборки комплекса в специальной монтажно-щитовой камере.

В Минск прибыла китайская «Мария», которая должна ускорить строительство метро