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На Брестчине на пляжи отправили ОМОН. За что пообещали оштрафовать на 600 рублей?

На Брестчине на пляжи отправили ОМОН. За что пообещали оштрафовать на 600 рублей?
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В УВД Брестского облисполкома сообщили о "профилактических рейдах" на водоёмах, которые решили провести вместе с сотрудниками ОМОН. Так, представители охраны правопорядка отправились на местные пляжи, чтобы "не допустить несчастных случаев", а также "минимизировать преступления" в местах массового отдыха белорусов. В ведомстве подчеркнули: рейды проводятся на постоянной основе.

Сотрудники Московского РУВД Бреста вместе с бойцами ОМОН отправились на пляжи города, чтобы “обеспечить безопасность граждан”, заявили в милиции. Там добавили, что мероприятия направлены на профилактику купания в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, сотрудники охраны правопорядка напомнили родителям, что оставлять детей на пляже без присмотра — запрещено.

[info_b]В 2024 году из-за пренебрежения мерами личной безопасности при купании погибли 15 человек, в том числе 2 детей. За распитие спиртных напитков на пляжах милиционеры привлекли к ответственности 680 белорусов.[/info_b]

В УВД Брестского облисполкома подчеркнули, что при несении службы вблизи водоёмов правоохранители “активно используют квадрокоптеры” (для просмотра труднодоступных мест около воды), велопатрули – для манёвренности и оперативности предотвращения нарушений. Кроме того, с с этого года активно используется катер милиции (для выявления и предотвращения правонарушений на воде).

“Уважаемые граждане, помните о сохранности своего имущества, не оставляйте его без присмотра. Помните, что алкоголь и вода – вещи несовместимые. А дети всегда должны быть под вашим присмотром. Если соблюдать эти базовые правила, то отдых у водоёмов обязательно пройдёт только в позитивном ключе”, — отметили в правоохранительном ведомстве.

Там напомнили, что за купание в запрещённом месте (ст. 24.42 КоАП РБ) предусмотрена ответственность в виде штрафа до 3 БВ (120 рублей). За распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, появление в общественном месте в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и нравственность (ст. 19.3 КоАП РБ), предусмотрен штраф до 15 БВ (600 рублей) или административный арест.

Ранее Telegraf.news писал, что в Минске отправили наряды по домам белорусских пенсионеров. В ведомстве объяснили, что цель такого мероприятия — уберечь доверчивых пожилых людей от мошенников, чьи схемы становятся всё более хитрыми и изощрёнными.

Милиция отправила наряды по домам белорусских пенсионеров. Зачем?

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