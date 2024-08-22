Милиция отправила наряды по домам белорусских пенсионеров. Зачем?

Опубликовано: 22.08.2024 13:53 , Обновлено: 22.08.2024

В РУВД Минска сообщили о том, что отправили наряды по домам белорусских пенсионеров. В ведомстве объяснили, что цель такого мероприятия — уберечь доверчивых пожилых людей от мошенников, чьи схемы становятся всё более хитрыми и изощрёнными.

Участковый инспектор милиции Заводского РУВД Минска Александр Корнеев отметил, что меняется не только время, но и сама преступность. По его словам, краж в обычном понимании становится всё меньше, однако на арену выходят новые мошенники, так называемые киберпреступники.

“Теперь вот появились киберпреступники, которые «обчищают» счета людей. В связи с этим меняются и методы противодействия. И, как одна из действенных форм работы с населением — это живое общение”, — подчеркнул милиционер.

Александр Корнеев добавил, что мошенник может одновременно поддерживать связь с десятками потенциальных жертв. Втеревшись в доверие, он начинает под различными предлогами просить перевести деньги, например, на перелёт до места встречи. В ход идут манипуляции и разнообразные психологические приёмы, передала газета “СБ. Беларусь сегодня”. Чтобы обезопасить доверчивых людей, в милиции и решили провести такие “обходы”.

Ранее Telegraf.news писал, что телефонные мошенники не дремлют и придумывают новые методы выманивания денег. Об одном таком рассказала минская милиция. Хоть пенсионерка не поверила якобы звонившим сотрудникам “Белтелекома”, у них всё равно получилось её “развести”.

«Пришло СМС из «Белтелекома»- Минская милиция рассказала, как мошенники выманили $16 тыс. у пенсионерки