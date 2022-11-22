На «Белпочте» рассказали, со скольких лет дети сами могут забирать свои посылки

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Опубликовано: 22.11.2022 11:20 , Обновлено: 22.11.2022

В РУП «Белпочта» объяснили белорусам, может ли ребенок забирать адресованную ему посылку самостоятельно. Есть возрастные ограничения.

Так, на предприятии подчеркнули, что детям до 14 лет не могут выдать их посылку. Ее должны вручить только родителям или опекунам.

При этом доверенность им не нужна. С собой взрослым необходимо взять только документ, удостоверяющий личность, и свидетельство о рождении ребенка.

А вот с 14 лет подростки могут идти за своей посылкой сами. Ее выдадут по документу, удостоверяющему личность.

Ранее Телеграф писал, что в РУП «Белпочта» предупредили, что с 21 ноября белорусы временно не смогут оформить на сайте заказ на «Поздравление Деда Мороза». И рассказали, что делать тем, кто хотел воспользоваться услугой в ближайшее время.

Белорусы временно не смогут заказать письмо от Деда Мороза на сайте «Белпочты»