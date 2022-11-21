Белорусы временно не смогут заказать письмо от Деда Мороза на сайте «Белпочты»

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Опубликовано: 21.11.2022 15:21 , Обновлено: 23.11.2022

В РУП «Белпочта» предупредили, что с 21 ноября белорусы временно не смогут оформить на сайте заказ на «Поздравление Деда Мороза». И рассказали, что делать тем, кто хотел воспользоваться услугой в ближайшее время.

Так, оформить заказ «Поздравления Деда Мороза» невозможно будет до 26 ноября. В «Белпочте» объяснили это проведением технических работ на их сайте.

Тем, кому прямо сейчас нужна эта услуга, на предприятии предложили оформить ее тремя способами:

на кассе любой почты;

самостоятельно на платежно-справочном терминале;

у почтальона.

Там также напомнили, что заказы на пересылку по Беларуси принимаются с 10 ноября до 22 декабря 2022, а за границу – до 1 декабря 2022.

«Поздравление Деда Мороза» — услуга «Белпочты», которая включает в себя подарок или письмо от Деда Мороза на выбор.

В 2022 году подарок от Деда Мороза состоит из мягкой игрушки-символа года «Зайца-батона» со съемным брелоком-подвеской в виде морковки, книжки-раскраски с поздравлением от Деда Мороза, а также четырех поздравительных почтовых карточек с возможностью раскрашивания.

В свою очередь письмо от Деда Мороза включает в себя книжку-раскраску с поздравлением от Деда Мороза и четыре поздравительные почтовые карточки с возможностью раскрашивания.

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