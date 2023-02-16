На белорусской границе стали расти очереди в ЕС

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Опубликовано: 16.02.2023 11:47 , Обновлено: 16.02.2023

На границе Беларуси со странами Евросоюза начали расти очереди как грузовых, так и легковых автомобилей. Об этом 16 февраля сообщили в Госпогранкомитете.

По данным ГПК, больше всего грузовиков скопилось на выезде из Беларуси в Литву. Так, на 10 утра перед пунктом пропуска Привалка скопилось около 220 фур, Бенякони — 110, Каменный Лог — 120.

Тем временем на въезд в Латвию стояли 50 грузовиков. В Польшу — 40.

Что касается легковых автомобилей, то больше всего машин пытаются попасть в Литву через Привалку (30) и Котловку (20). На въезд в Польшу в Бресте скопилось 70 авто.

Ранее Телеграф писал, что в ГПК Беларуси предупредили о возможной неритмичности пунктов пропуска в Литву.