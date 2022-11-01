На белорусской границе с Польшей появилась огромная очередь в «Зону ожидания». Что происходит?

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Опубликовано: 01.11.2022 15:36 , Обновлено: 01.11.2022

Белорусы сообщили, что в «Зону ожидания» в пункте пропуска «Берестовица» («Бобровники») на границе с Польшей 1 ноября образовалась огромная очередь, которой раньше не было. И рассказали, с чем это может быть связано.

Один из водителей, который собрался в Польшу рассказал , что много времени занимает процесс оплаты въезда в «Зону ожидания».

«Большинство путешественников оплачивают въезд у самого шлагбаума, что тормозит запуск машин. Лично я оплатил сбор заранее в банке. Но таких, как я, немного, поэтому и стоим», — рассказал он изданию «АвтоГродно».

[info_b]Напомним, Совмин обязал регистрироваться в «зонах ожидания», что является еще и регистрацией в электронной очереди на пересечение госграницы. Новые правила вступили в силу с ночи 23 сентября.

За каждое грузовое авто или автобус нужно платить одну базовую величину (сейчас 32 рубля). А чтобы зарегистрировать легковую машину, мотоцикл или мопед, нужно будет заплатить 0,3 базовой величины (9,6 рубля). [/info_b]

По словам другого белоруса, очередь образовалась из-за того, что в Польше 1 ноября выходной.

«Поэтому все желающие хотят попасть в Польшу завтра, я в том числе. Плюс в воскресенье у соседей все было закрыто. Вот и совпало, что сегодня все едут, чтобы быть по ту сторону границы завтра», — отметил он.

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Тем временем по данным Белтаможсервиса на 15:26 в «Зоне ожидания» зарегистрировали 129 легковых автомобилей и 480 грузовых.

В свою очередь в белорусском Госпогранкомтете 1 ноября пожаловались, что Польша в пункте пропуска «Бобровники» за сутки оформила всего 5% грузовых авто от нормы.

Кстати, это не первый раз, когда в «Берестовице» образовывается большая очередь. Ранее Телеграф писал о такой ситуации 23 сентября.

«Люди стоят в очереди, чтобы заехать в очередь», — заявили белорусы.

На белорусской границе с Польшей появились очереди, чтобы попасть в очередь