На белорусской границе с Польшей появились очереди, чтобы попасть в очередь

Опубликовано: 23.09.2022 12:27 , Обновлено: 23.09.2022

На границе Беларуси с Польшей в пункте пропуска "Берестовица" появился новый вид очереди, о чем сообщило издание "АвтоГродно". Теперь автомобилисты выстраиваются в колонну, которая ведёт на оплату права попасть зону ожидания на границе.

“Люди стоят в очереди, чтобы заехать в очередь”, – [link href=“https://autogrodno.by/22-news/2/27021-ochered-v-zonu-ozhidaniya.html” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщил [/link] читатель “АвтоГродно” рядом с “Зоной ожидания” у КПП “Берестовица”.

Все делов в том, что Совмин обязал “в целях упорядочивания” движения на пропускных пунктах все машины, которые намерены пересечь границу, регистрироваться в “зонах ожидания”, что является ещё и регистрацией в электронной очереди на пересечение госграницы. Новые правила вступили в силу с ночи 23 сентября.

Оказавшиеся в новой виде очереди автомобилисты сообщают, что легковые автомобили проходят регистрацию быстро, а вот грузовые фуры не очень. Из-за этого и образовалось новое скопление автомобилей.

“Когда несколько фур заезжает в ЗО, они долго оформляются и у въезда получается очередь. В ней же стоят и легковые автомобили, потому что заезд один”, - рассказал очевидец.

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Ранее Телеграф сообщил, что стала известна стоимость регистрации в системе электронной очереди. За каждое грузовое авто или автобус будет стоить одну базовую величину (сейчас 32 рубля). А чтобы зарегистрировать легковую машину, мотоцикл или мопед, нужно будет заплатить 0,3 базовой величины (9,6 рубля).

Новость Телеграф