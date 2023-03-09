На белорусских дорогах пообещали наносить "креативные" виды дорожной разметки. Это как?
Вблизи пешеходных переходов на белорусских улицах решили разместить надписи, которых раньше не делали. Об этом рассказал директор КУП «СМЭП Мингорисполкома» Вячеслав Савич.
“Сними наушники” - такие слова нарисуют дорожные службы в самых опасных местах рядом с переходами. Однако, как это будет выглядеть, там не показали.
“В этом году обновим и другие надписи: «Посмотри налево», «Посмотри направо». Это способствует повышению бдительности пешеходов”, — заявил чиновник, передаёт Sputnik.
По его словам, дорожные службы также хотят ещё больше креативить при нанесении разметки. Но будут перед этим спрашивать о разрешении у ГАИ. Что конкретно хотят рисовать на дорогах - не уточнили.