На белорусских дорогах пообещали наносить "креативные" виды дорожной разметки. Это как?

Опубликовано: 09.03.2023 15:34 , Обновлено: 09.03.2023

Вблизи пешеходных переходов на белорусских улицах решили разместить надписи, которых раньше не делали. Об этом рассказал директор КУП «СМЭП Мингорисполкома» Вячеслав Савич.

“Сними наушники” - такие слова нарисуют дорожные службы в самых опасных местах рядом с переходами. Однако, как это будет выглядеть, там не показали.

“В этом году обновим и другие надписи: «Посмотри налево», «Посмотри направо». Это способствует повышению бдительности пешеходов”, — заявил чиновник, передаёт Sputnik.

По его словам, дорожные службы также хотят ещё больше креативить при нанесении разметки. Но будут перед этим спрашивать о разрешении у ГАИ. Что конкретно хотят рисовать на дорогах - не уточнили.