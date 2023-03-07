На Беларусь идет снежный циклон. Ждать ли новый Хавьер?

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Опубликовано: 07.03.2023 16:30 , Обновлено: 07.03.2023

Надвигается циклон, фронты которого уже в ночь на 8 марта принесут в Беларусь снег. Об этом свидетельствуют данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), пишет телеграм-канал @nadvorie. Однако это еще не все.

По информации тг-канала, циклон смещается с Северного моря через Балтику в район Санкт-Петербурга. Его фронты «подойдут к северо-западным границам РБ ближе к полуночи».

«Как обычно, по северу страны снег, по юго-западу дождь», — передает @nadvorie.

В телеграм-канале полагают, что примерно к 15:00 8 марта «осадки дойдут и до Минска». А именно снег, который сменится дождем.

«Температура воздуха в среду днём 0..+2° — по северу страны и +2..+6° — по юго-западу», — сообщил @nadvorie.

По его данным, циклон продолжит смещаться на северо-восток и к вечеру среды — в ночь на четверг территория Беларуси «окажется в его холодном тылу». Поэтому «похолодает, ночью при прояснениях даже до -5..-8°».

Кроме того, 9 марта «с запада подойдет фронт на котором образуется волна, а потом зародится компактный волновой циклон ».

«Он то и доставит удовольствие жителям центральной и южной частям страны. Мы с ECMWF полагаем, что местами может нападать до 10-15 см свежего снега», — спрогнозировал тг-канал.

Прогноз погоды на 8-10 марта от Белгидромета

Синоптики Белгидромета также предупредили, что 8 марта погоду в Беларуси будут определять «атмосферные фронты от циклона, центр которого сместится с юга Скандинавии на Рижский залив». По стране пройдут снег, мокрый снег, в южных районах с дождем, местами слабая метель.

Ветер южный, юго-западный порывистый, по северо-западу местами сильный порывистый.

Температура воздуха ночью составит -5..+1°С, по крайнему востоку Могилевской области мороз усилится до -6..-10°С, дневной максимум ожидается 0..+6°С.

В четверг, 9 марта с территории Польши «ожидается смещение фронтального раздела, днем его влияние сохранится по юго-восточной половине республики, а на остальной территории страны погоду будет определять область повышенного атмосферного давления». Также ожидают снег, мокрый снег, по югу с дождем.

Температура воздуха ночью в основном составит -1..-8°С, в южных районах около 0°С, максимальная температура воздуха днем будет колебаться от -2°С по северу до +5°С по югу Беларуси.

В пятницу, 10 марта, по данным Белгидромета, на большей части территории страны погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе арктического происхождения, поэтому существенных осадков по стране не ожидается.

Лишь утром и днем по юго-западу республики скажется влияние малоактивного фронтального раздела, смещающегося с территории Польши, там пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь).

Температура воздуха ночью составит от -2°С по югу до -18°С по северу Беларуси. Днем ожидается в пределах от -3 по северо-востоку до +4°С по юго-западу страны.

[info_b] Напомним, 15 марта 2013 года Беларусь накрыл циклон Хавьер, о котором вспоминают до сих пор. Тогда в страну пришли мощный снегопад и шквалистый ветер. Видимость на дорогах составляла 200-300 метров, дороги сильно замело, образовались большие заторы.

Но, кажется, опасаться такой же непогоды сейчас не нужно. Ведь Белгидромет не объявлял оранжевый уровень опасности. Лишь предупредил о гололедице и усилении ветра порывами до 15-18 м/с по северо-западу Беларуси.

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