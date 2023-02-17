На Беларусь идет активный циклон. Какую погоду принесет на выходных?

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Опубликовано: 17.02.2023 11:48 , Обновлено: 17.02.2023

На погоду в Беларуси на выходных, 18-19 февраля, повлияет активный циклон, центр которого смещается со Швеции. Синоптики рассказали, что принесут его атмосферные фронты.

Погода в Беларуси на 18 февраля

В субботу, 18 февраля, центр циклона будет смещаться со Швеции на Эстонию. На погоду в Беларуси повлияют его атмосферные фронты. Белгидромет спрогнозировал на большей части территории страны снег, мокрый снег и дождь.

А ночью по северо-восточной половине республики ожидают сильный снег и метель. В отдельных районах прогнозируют гололед, а местами на дорогах гололедица.

Что касается ветра, то он будет южный с переходом на западный порывистый, а во многих районах сильный порывистый.

Температуру же ночью обещают от -5°С по северо-востоку до +4°С по юго-западу страны. Днем 0..+5°С, а по югу Беларуси — до +7°С.

Погода в Беларуси на воскресенье 19 февраля

А уже в воскресенье, 19 февраля, Беларусь окажется в тыловой части циклона, который уйдет на Центральные районы Европейской России.

Временами будут идти снег, мокрый снег или метель. Ветер обещают западный, северо-западный на большей части территории сильный порывистый.

Ночью температура воздуха составит от -3 до +2°С, а днем прогнозируют -2..+4°С.