На БелАЭС отработали борьбу с радиационным загрязнением. Но не своим

Опубликовано: 30.03.2026 14:46 , Обновлено: 30.03.2026

На Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) сообщили, что 27 марта провели действия на случай радиационного загрязнения. Согласно легенде учений, оно произошло «со стороны сопредельного государства».

[inf] В администрации БелАЭС не уточнили, откуда могла бы прийти радиация. Однако наиболее вероятный сценарий в таком случае — Игналинская АЭС. Она уже не вырабатывает электричество и находится в процессе вывода из эксплуатации (остановлена в 2009 году). Впрочем, там хранятся отработавшее ядерное топливо, а также различные материалы, загрязненные радиацией в ходе работы станции, хранящиеся в специальных комплексах на территории АЭС.[/inf]

В тренировке на БелАЭС участвовал персонал сети наблюдения и лабораторного контроля гражданской обороны (СНЛК), а также сотрудники цеха радиационной безопасности, начальник смены станции и другие подразделения.

По легенде учений, сотрудникам БелАЭС сообщили, что в результате разрушения контейнеров с отработанным топливом на иностранной АЭС произошел выброс радиоактивных веществ в атмосферу, а метеорологические условия способствовали их переносу на территорию Гродненской, Минской и даже Витебской областей.

На БелАЭС сообщили, что в ходе тренировки все справились с поставленными задачами. «Персонал БелАЭС продемонстрировал высокую степень взаимодействия, хорошие практические навыки оперативного реагирования и проведения срочных защитных мер», — говорится в сообщении.

Кстати, история взаимоотношений Литвы и Белорусской АЭС (БелАЭС) весьма непростая, и ее можно описать как перманентный конфликт. Литва не раз выражала протесты из-за строительства АЭС в белорусском Островце, всего в 50 км от Вильнюса. Литва считает станцию угрозой национальной безопасности, требуя закрытия или переноса, в то время как Минск называет проект успешным и безопасным.

В свою очередь, Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Беларуси не упустило возможности и направило официальный запрос в Государственную инспекцию по безопасности атомной энергетики Литвы из-за инцидента на Игналинской атомной электростанции.

О ситуации на Игналинской АЭС, расположенной всего в четырех километрах от границы с Беларусью, МЧС узнало, как и большинство белорусов, из литовских средств массовой информации. Официального уведомления от литовских властей белорусское ведомство не получало.

МЧС Беларуси обратилось к Литве из-за инцидента на Игналинской АЭС. Что показал радиационный мониторинг?