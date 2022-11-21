На 2023 год БелЖД запланировала только одно международное направление

Опубликовано: 21.11.2022 16:25 , Обновлено: 21.11.2022

В пресс-службе Белорусской железной дороге сообщили, что с 11 декабря обновят график движения поездов. И рассказали, что запланировали всего одно международное направление.

Так, в 2023 году на поезде из Беларуси можно будет добраться только в Россию. Составы планируют пускать в Москву, Санкт-Петербург, Адлер, Анапу, Мурманск и Калининград.

Кроме того БелЖД решила увеличить периодичность курсирования поезда до Анапы. А по выходным и праздникам в Москву и Санкт-Петербург пообещали пускать дополнительные поезда.

А еще в новом графике БелЖД связала вагоны беспересадочного сообщения Псков – Минск – Псков. Планируется, что они также будут ездить в период увеличения пассажиропотока.

Что касается внутриреспубликанского сообщения, в нормативном графике предусмотрено курсирование 389 пар поездов.

Ранее Телеграф писал, что в Госпогранкомитете 21 ноября опубликовали полезную информацию, как белорусам пересекать границу на велосипеде зимой. И подчеркнули, что сделать это можно далеко не всегда.

В ГПК объяснили, как зимой пересечь границу Беларуси на велосипеде