На 2023 год БелЖД запланировала только одно международное направление
В пресс-службе Белорусской железной дороге сообщили, что с 11 декабря обновят график движения поездов. И рассказали, что запланировали всего одно международное направление.
Так, в 2023 году на поезде из Беларуси можно будет добраться только в Россию. Составы планируют пускать в Москву, Санкт-Петербург, Адлер, Анапу, Мурманск и Калининград.
Кроме того БелЖД решила увеличить периодичность курсирования поезда до Анапы. А по выходным и праздникам в Москву и Санкт-Петербург пообещали пускать дополнительные поезда.
А еще в новом графике БелЖД связала вагоны беспересадочного сообщения Псков – Минск – Псков. Планируется, что они также будут ездить в период увеличения пассажиропотока.
Что касается внутриреспубликанского сообщения, в нормативном графике предусмотрено курсирование 389 пар поездов.
Ранее Телеграф писал, что в Госпогранкомитете 21 ноября опубликовали полезную информацию, как белорусам пересекать границу на велосипеде зимой. И подчеркнули, что сделать это можно далеко не всегда.
В ГПК объяснили, как зимой пересечь границу Беларуси на велосипеде