"Мы вынуждены" — Директор Streamline объяснил, почему закрыл языковую школу. Вернут ли деньги студентам?

Опубликовано: 24.10.2024 11:48 , Обновлено: 24.10.2024

Учредитель и директор курсов по изучению иностранных языков Streamline Эдуард Целюк рассказал, почему был вынужден закрыть школу. В заявлении, опубликованном на сайте организации, говорится, что о решении Мингорисполкома сотрудники узнали 22 октября. При этом, что послужило причиной, неизвестно.

“С глубочайшим сожалением вынуждены сообщить вам о непростых правовых обстоятельствах, сложившихся в отношении учебного центра. 22 октября 2024 года в управлении юстиции Мингорисполкома до наших сотрудников была доведена информация о начале процедуры ликвидации, в которой правовых оснований, послуживших поводом для ликвидации, не содержится”, — отметил Эдуард Целюк.

Он добавил, что с 3 октября все счета Streamline заблокированы, а это, в свою очередь, не даёт возможность совершать любые расчёты, среди которых — выплата зарплаты и возврат денег за обучение. Директор школы подчеркнул, что в Мингорисполком направили письмо с просьбой предоставить решение о ликвидации и сообщить о порядке её проведения.

“Мы надеялись, что наши обращения позволят обеспечить соблюдение социальных гарантий в отношении сотрудников и договорных обязательств перед клиентами и партнёрами. Однако все наши обращения до настоящего времени остаются без ответа”, — отметил учредитель и директор Streamline. Учитывая сложившуюся ситуацию, руководство приняло решение прекратить обучение, при этом “не имея объективной возможности” вернуть денежные средства студентам за неоказанные услуги.

[info_b] Streamline — одна из крупнейших языковых школ, работающая в Беларуси с 1998 года. Здесь обучали пяти иностранным языкам: английскому, немецкому, итальянскому, испанскому и французскому. Занятия проходили в 14 филиалах в Минске, а также Бресте и Могилёве. [/info_b]

Напомним, на сайте сервиса «Картотека», где можно «пробить» любую компанию, работающую в Беларуси по учётному номеру плательщика, [link href=“https://kartoteka.by/” target=“_blank” rel=“noopener”] появилась [/link] информация, что учебный центр «Образовательные технологии», который работает в Беларуси под брендом Streamline, находится в процессе ликвидации с 17 октября.

Языковая школа Streamline приостановила набор студентов в Беларуси. Что случилось?