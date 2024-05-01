МВД Беларуси запустило единый номер для жалоб на дороги. В какие часы можно звонить?

Опубликовано: 01.05.2024 10:46 , Обновлено: 01.05.2024

В Министерстве внутренних дел Беларуси открыли горячую линию для тех, кого не устраивают республиканские дороги. Сообщить о дефектах дорожного покрытия теперь можно по единому номеру и определённому графику.

Так, в ведомстве сообщили, что со 2 мая звонки от граждан будут принимать по телефону: 8 (017) 218-72-92. Однако жаловаться можно в строго отведённое для этого время: с 10:00 до 12:00 и с 15:00 до 17:00 по будням. В МВД отметили, что оборудование колл-центра будет автоматически распределять звонки по регионам и вести аудиозапись каждого разговора.

“После обработки сообщения по каждому факту будут приняты меры для устранения недостатков”, — пообещали в МВД Беларуси.

К слову, ранее в Министерстве транспорта и коммуникаций Беларуси заявили, что “масштабный ямочный ремонт” на республиканских дорогах страны подходит к концу. По информации ведомства, с начала 2024 года на автомагистралях дорожники устранили 354 тыс. квадратных метров дефектов.

«Осталось немногим более 2,3 тыс. квадратных метров», — сообщили в Минтрансе и поделились подробной статистикой:

в Брестской области дорожники устранили, по данным ведомства, 45,8 тыс. квадратных метров дефектов дорожного покрытия,

в Витебской – 79,7 тыс.,

в Гомельской – 96,7 тыс.,

в Гродненской – 13,9 тыс.,

в Могилевской – 45,5 тыс.,

в Минской – 72,1 тыс.

Кстати, ранее Telegraf.news рассказывал, как Комитет госконтроля предложил белорусам сообщать о состоянии автодорог через специальную онлайн-панель на сайте ведомства. Желающим пожаловаться нужно будет заполнить гугл-форму, где попросят указать примерное местонахождение проблемного участка дороги и его протяженность, суть дефекта и не только.

КГК предложил белорусам жаловаться на состояние автомобильных дорог