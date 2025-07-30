МВД создало мобильные группы для ночных рейдов в каждом районе Беларуси. Кому пообещали «принципиальную оценку»?

Опубликовано: 30.07.2025 09:20 , Обновлено: 30.07.2025

В Министерстве внутренних дело сообщили о том, что в каждом районе Беларуси сформировали специальные мобильные группы, которые на ежедневной основе проводят рейды, в том числе в ночное время. Узнали, что и где проверяет милиция и каким нарушителям пообещали дать "принципиальную оценку".

Спецрейды организовали в рамках профилактической работы на время уборочной кампании, которая сейчас вступила в активную фазу в Беларуси. Внимание милиции сосредоточено главным образом на предотвращении “преступных посягательств на товарно-материальные ценности предприятий агропромышленного комплекса” (АПК), пояснили в МВД.

[info_b]Согласно статистике ведомства, только в июле этого года было выявлено 47 преступлений в АПК, главным образом кражи горюче-смазочных материалов, комплектующих и запасных частей к сельхозтехнике, а также зерна нового урожая. За мелкие хищения к административной ответственности уже привлекли порядка 100 лиц. Выявлен 51 случай незаконного обращения топлива общим объёмом порядка 3,5 тонны.[/info_b]

В ведомстве привели несколько примеров из последних происшествий:

Сотрудники группы по борьбе с экономическими преступлениями Несвижского РОВД раскрыли преступную схему хищения почти 20 тонн горюче-смазочных материалов, обвинив в этом трёх работников сельскохозяйственной организации. Ущерб от их преступной деятельности оценили более чем в 36 тыс. рублей.

Сотрудники Кормянского РОВД возбудили уголовное дело в отношении агронома одного из предприятий, который, по версии следствия, украл 20 тонн зерна.

Следят правоохранители в ходе таких тематических рейдов и за состоянием водителей сельхозтехники. За последнее время выявили 18 случаев, когда за рулём был нетрезвый водитель.

“По результатам мониторинга внесено 574 представления об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений, 92 из которых касаются разукомплектования техники”, - отчитались в МВД, пообещав продолжить рейды и проверки сохранности имущества в АПК и дать “принципиальную оценку” всем фактам противоправной деятельности.

Ранее в этом месяце, как передал Telegraf.news, сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями Витебской области при силовой поддержке ОМОН задержали в Орше двух местных жителей по подозрению в получении взятки. Как заявили в МВД, пресечена коррупционная схема в сфере агропромышленного комплекса.

На Витебщине ОБЭП и ОМОН задержали чиновника и главу сельхозпредприятия