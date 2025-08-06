МВД составило список из 8 вещей, без которых белорусам лучше в лес не идти

Опубликовано: 06.08.2025 12:44 , Обновлено: 06.08.2025

Министерство внутренних дел Беларуси напомнило о правилах безопасности при походе в лес на фоне участившихся случаев пропажи людей. Так, с начала года в милицию поступило более 50 сообщений о заблудившихся грибниках и ягодниках.

По их данным, чаще всего в лесу теряются сельчане в возрасте старше 70 лет.

Чтобы избежать неприятностей, в ведомстве рекомендуют “тщательно подготовиться” к походу и обязательно брать с собой определённый набор вещей.

В «лесной набор» от МВД вошли 8 пунктов:

полностью заряженный мобильный телефон ; питьевая вода ; лекарства , которые вы принимаете регулярно; фонарь ; нож ; спички или зажигалка ; средства от насекомых ; предмет, которым можно подавать звуковые сигналы (например, свисток).

Кроме этого, в ведомстве посоветовали выбирать для похода яркую одежду , удобную и непромокаемую обувь , а также всегда сообщать родным о планируемом маршруте и времени возвращения .

Заблудившимся МВД рекомендовало в первую очередь постараться успокоиться, позвонить родным, в милицию или МЧС. По их совету, не стоит пытаться искать дорогу в сумерках — лучше развести костёр на открытой местности и периодически подавать звуковые сигналы.

Министерство также обратилось к родственникам: если близкий человек не вернулся из леса вовремя, следует незамедлительно сообщать об этом в милицию. «Чем раньше начнутся поисковые мероприятия, тем больше шансов, что они окажутся успешными», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что в милиции посоветовали воздержаться от самостоятельных поисков пропавших в лесу близких.

В МВД призвали белорусов не искать потерявшихся в лесу родственников. А что делать?