Telegraf.news
ru

МВД составило список из 8 вещей, без которых белорусам лучше в лес не идти

МВД составило список из 8 вещей, без которых белорусам лучше в лес не идти
Подпишитесь на Телеграф:

Министерство внутренних дел Беларуси напомнило о правилах безопасности при походе в лес на фоне участившихся случаев пропажи людей. Так, с начала года в милицию поступило более 50 сообщений о заблудившихся грибниках и ягодниках.

По их данным, чаще всего в лесу теряются сельчане в возрасте старше 70 лет.

Чтобы избежать неприятностей, в ведомстве рекомендуют “тщательно подготовиться” к походу и обязательно брать с собой определённый набор вещей.

В «лесной набор» от МВД вошли 8 пунктов:

  1. полностью заряженный мобильный телефон ;
  2. питьевая вода ;
  3. лекарства , которые вы принимаете регулярно;
  4. фонарь ;
  5. нож ;
  6. спички или зажигалка ;
  7. средства от насекомых ;
  8. предмет, которым можно подавать звуковые сигналы (например, свисток).

Кроме этого, в ведомстве посоветовали выбирать для похода яркую одежду , удобную и непромокаемую обувь , а также всегда сообщать родным о планируемом маршруте и времени возвращения .

Заблудившимся МВД рекомендовало в первую очередь постараться успокоиться, позвонить родным, в милицию или МЧС. По их совету, не стоит пытаться искать дорогу в сумерках — лучше развести костёр на открытой местности и периодически подавать звуковые сигналы.

Министерство также обратилось к родственникам: если близкий человек не вернулся из леса вовремя, следует незамедлительно сообщать об этом в милицию. «Чем раньше начнутся поисковые мероприятия, тем больше шансов, что они окажутся успешными», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что в милиции посоветовали воздержаться от самостоятельных поисков пропавших в лесу близких.

В МВД призвали белорусов не искать потерявшихся в лесу родственников. А что делать?

Темы: