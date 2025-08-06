МВД составило список из 8 вещей, без которых белорусам лучше в лес не идти
Министерство внутренних дел Беларуси напомнило о правилах безопасности при походе в лес на фоне участившихся случаев пропажи людей. Так, с начала года в милицию поступило более 50 сообщений о заблудившихся грибниках и ягодниках.
По их данным, чаще всего в лесу теряются сельчане в возрасте старше 70 лет.
Чтобы избежать неприятностей, в ведомстве рекомендуют “тщательно подготовиться” к походу и обязательно брать с собой определённый набор вещей.
В «лесной набор» от МВД вошли 8 пунктов:
- полностью заряженный мобильный телефон ;
- питьевая вода ;
- лекарства , которые вы принимаете регулярно;
- фонарь ;
- нож ;
- спички или зажигалка ;
- средства от насекомых ;
- предмет, которым можно подавать звуковые сигналы (например, свисток).
Кроме этого, в ведомстве посоветовали выбирать для похода яркую одежду , удобную и непромокаемую обувь , а также всегда сообщать родным о планируемом маршруте и времени возвращения .
Заблудившимся МВД рекомендовало в первую очередь постараться успокоиться, позвонить родным, в милицию или МЧС. По их совету, не стоит пытаться искать дорогу в сумерках — лучше развести костёр на открытой местности и периодически подавать звуковые сигналы.
Министерство также обратилось к родственникам: если близкий человек не вернулся из леса вовремя, следует незамедлительно сообщать об этом в милицию. «Чем раньше начнутся поисковые мероприятия, тем больше шансов, что они окажутся успешными», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что в милиции посоветовали воздержаться от самостоятельных поисков пропавших в лесу близких.
В МВД призвали белорусов не искать потерявшихся в лесу родственников. А что делать?