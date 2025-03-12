МВД решило лишать медицинских льгот родственников белорусских силовиков за правонарушения по 8 статьям КоАП

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Опубликовано: 12.03.2025 09:35 , Обновлено: 12.03.2025

Министерство внутренних дел Беларуси утвердило новую инструкцию, в соответствии с которой будут лишать льгот членов семей сотрудников некоторых силовых структур, которые по закону имеют право на бесплатное медицинское обслуживание в ведомственных клиниках. В постановлении министерства утверждён перечень из восьми статей Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), привлечение по которым может служить основание для лишения медицинских льгот.

Постановление МВД №41 от 12 февраля 2025 года, опубликованное на Национальном правовом интернет-портале 12 марта, затрагивает членов семей сотрудников (а также самих сотрудников, вышедших на пенсию) из следующих госструктур:

органов финансовых расследований Комитета государственного контроля,

Следственного комитета,

МВД,

МЧС,

Государственного комитетя судебных экспертиз.

Все они по закону имеют право на бесплатное медицинское обслуживание в организациях здравоохранения внутренних дел. Однако теперь их могут лишить этой льготы за совершение грубых административных правонарушений (в том числе после истечения срока административного взыскания).

Согласно тексту новой ведомственной инструкции, ежегодно до 1 апреля Управление медицинского обеспечения Департамента финансов и тыла Министерства внутренних дел будет подавать в Департамент по гражданству и миграции МВД список тех, кто обслуживается в организациях здравоохранения органов внутренних дел. Те, в свою очередь, по ведомственным информационными ресурсами будут проверять, числятся ли за этими гражданами правонарушения, которые могут служить основанием для лишения медицинских льгот.

Лишать бесплатного медобслуживания пообещали тех, кого привлекали к ответственности по одной из 8 статей КоАП:

Умышленное блокирование транспортных коммуникаций (часть 2 статьи 18.1 КоАП). Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством такому лицу либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования) (части 2 и 3 статьи 18.15 КоАП). Занятие проституцией (статья 19.5 КоАП). Пропаганда или публичное демонстрирование, изготовление, распространение нацистской символики или атрибутики (часть 2 статьи 19.10 КоАП). Распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, содержащей призывы к экстремистской деятельности или пропагандирующей такую деятельность (часть 2 статьи 19.11 КоАП). Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий (статья 24.3 КоАП). Оскорбление должностного лица при исполнении им служебных полномочий (часть 2 статьи 24.4 КоАП). Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП).

Ранее Telegraf.news рассказал, что в июне 2025 года Минюст и МВД совместно с Верховным судом, Генеральной прокуратурой и Комитетом государственного контроля планируют передать на рассмотрение правительства Беларуси изменения кодексов по вопросам административной ответственности.

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