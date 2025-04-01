МВД разослало белорусам СМС с просьбой "не вступать в диалог" с такими "близкими"
МВД 1 апреля разослало белорусам СМС с просьбой не начинать общение с такими "близкими". Скриншотом сообщения поделился читатель Telegraf.news.
“Мошенники представляются близкими, сообщают, что попали в аварию, просят передать курьеру деньги. Не вступайте в диалог!” - сказано в сообщении МВД.
Ранее в МВД Беларуси давали рекомендации по противодействию телефонным мошенникам и интернет-аферистам. Вот некоторые из них:
- не следовать инструкциям незнакомцев, позвонившим с неизвестного номера,
- не совершать никаких действий на смартфоне по просьбе посторонних людей,
- не сообщать неизвестным свои персональные данные,
- не переводить деньги незнакомцам в качестве предоплаты.
[info_b]Больше рекомендаций - на иллюстрациях от МВД ниже.[/info_b]
Ранее Telegraf.news писал, что в Национальном центре защиты персональных данных (НЦЗПД) попросили белорусов не оставлять свои персональные данные (ПД) на сайте якобы одной сети аптек. В центре рассказали, что может произойти, если заполнить форму для получения скидок на этом ресурсе.
НЦЗПД попросил белорусов не оставлять свои данные для скидок на этом сайте