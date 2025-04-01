МВД разослало белорусам СМС с просьбой "не вступать в диалог" с такими "близкими"

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Опубликовано: 01.04.2025 14:40 , Обновлено: 01.04.2025

МВД 1 апреля разослало белорусам СМС с просьбой не начинать общение с такими "близкими". Скриншотом сообщения поделился читатель Telegraf.news.

“Мошенники представляются близкими, сообщают, что попали в аварию, просят передать курьеру деньги. Не вступайте в диалог!” - сказано в сообщении МВД.

Скриншот в редакцию прислал читатель

Ранее в МВД Беларуси давали рекомендации по противодействию телефонным мошенникам и интернет-аферистам. Вот некоторые из них:

не следовать инструкциям незнакомцев, позвонившим с неизвестного номера,

не совершать никаких действий на смартфоне по просьбе посторонних людей,

не сообщать неизвестным свои персональные данные,

не переводить деньги незнакомцам в качестве предоплаты.

[info_b]Больше рекомендаций - на иллюстрациях от МВД ниже.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в Национальном центре защиты персональных данных (НЦЗПД) попросили белорусов не оставлять свои персональные данные (ПД) на сайте якобы одной сети аптек. В центре рассказали, что может произойти, если заполнить форму для получения скидок на этом ресурсе.

НЦЗПД попросил белорусов не оставлять свои данные для скидок на этом сайте