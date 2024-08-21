МВД разослало белорусам SMS с предупреждением. Где пообещали "масштабные мероприятия"?

Опубликовано: 21.08.2024 11:18 , Обновлено: 21.08.2024

Министерство внутренних дел начало рассылать жителям Беларуси SMS с предупреждением, чтобы родители не забывали контролировать своих детей. Речь идёт о досуге несовершеннолетних в летний период. В то же время в МВД сообщили о проведении спецкомплекса мероприятий по всей Беларуси и пообещали устроить рейды в лагеря, общежития и другие "места скопления молодёжи".

По словам сотрудников МВД, основной этап акции под нетривиальным названием “Подросток” пройдёт с 21 по 25 августа. Целью рейдов является “минимизация преступности”, а также профилактика правонарушений с участием несовершеннолетних. Сотрудники милиции пообещали проконтролировать поведение в студенческих общежитиях, оздоровительных лагерях и других местах.

SMS, которое пришло читателю от МВД Беларуси

“В этот период сотрудники инспекций по делам несовершеннолетних проведут акции и различные мероприятия, направленные на привитие подросткам навыков законопослушного образа жизни. Уважаемые родители, обратите внимание на досуг своих детей и с кем они проводят это время”, — отметили в УВД Витебского облисполкома.

[info_b]По информации ведомства, за первое полугодие 2024 года подростки совершили на 13,9% больше преступлений, чем в прошлом. При этом сразу в несколько раз выросло количество инцидентов, связанных с незаконным оборотом банковских карт: с 23 случаев в прошлом году до 119 — в этом. Также подростков стали чаще “ловить” за наркотики: если в прошлом году стражам правопорядка попались 35 человек, то в этом — в 2 раза больше. Всего же за семь месяцев 2024 года несовершеннолетние совершили 763 преступления.[/info_b]

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