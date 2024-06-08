МВД предупредило белорусов о "скрытых велопатрулях" в местах отдыха. Кому приготовиться?
Милиция Могилевщины сообщила о "скрытых велопатрулях" на городских пляжах областного центра и о "визуальном контроле" за большой площадью при помощи квадрокоптера.
Как рассказали в УВД Могоблисполкома, для обеспечения безопасности в местах отдыха правоохранители проводят совместные с МЧС, сотрудниками спасательной станции ОСВОД и органами местной власти рейды.
“Под контролем понимаются не просто привычные рейды с разъяснительными беседами, но и скрытые велопатрули и визуальный контроль за большой площадью с помощью квадрокоптера”, - написали в Telegram-канале “Милиция Могилевщины”.
Там дополнили, что оператор квадрокоптера, во-первых, может быстро реагировать на возникающие для здоровья и жизни человека угрозы, во-вторых, фиксировать правонарушения, которые допускают отдыхающие.
В Октябрьском РОВД Могилева отметили, что, хоть милиция “в любое время готова оказать необходимую помощь”, гражданам не стоит забывать про элементарные правила личной и имущественной безопасности.
Ранее Telegraf.news сообщал, что белорусская милиция организовала рейды по студенческим общежитиям совместно с сотрудниками МЧС, центров гигиены и эпидемиологии и других государственных ведомств.
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