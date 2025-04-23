МВД предложило белорусам публично высказаться о законодательстве о беженцах

Опубликовано: 23.04.2025 13:45 , Обновлено: 23.04.2025

Министерство внутренних дел инициировало правовой мониторинг действующего законодательства о беженцах в Беларуси. Гражданам страны предложили оценить эффективность нынешнего Закона о беженцах и высказать свои предложения по изменению конкретных норм закона.

Общественное обсуждение МВД планирует открыть 30 апреля на Правовом форуме Беларуси. У белорусов будет чуть больше трёх недель, чтобы оставить свои комментарии с конкретными замечаниями и предложениями - тему закроют лишь 26 мая 2025 года.

Отправной точкой для обсуждения, как пояснили в пресс-службе Национального правового интернет-портала, станет Закон Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 354-З “О предоставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной защиты, убежища и временной защиты в Республике Беларусь”.

В МВД решили проанализировать практику его применения, определить недостатки правового регулирования общественных отношений, связанных со статусом беженца, дополнительной защитой, убежищем и временной защитой в Беларуси. По итогам обсуждения в ведомстве рассчитывают выйти на конкретные предложения по совершенствованию закона.

Всем заинтересованным белорусам предложили поучаствовать в обсуждении и оставлять комментарии на форуме, в частности, о следующих аспектах:

актуальности самого закона и наличии в нём устаревших или неэффективных норм;

наличии пробелов, правовых коллизий или иной “неопределенности” и “внутренних противоречий” в законе;

положительных и отрицательных примерах применения норм Закона о беженцах;

конкретных предложениях корректировки закона с точными формулировками положений.

На Национальном правовом портале подчеркнули, что комментарии с предложениями, оставленными на форуме, не будут рассматриваться ведомством как официальное электронное обращение, поэтому их авторам не будут давать прямые личные ответы, как того требует действующее законодательство об обращениях граждан и юридических лиц. Оставить комментарий на форуме, кстати, могут только зарегистрированные пользователи (для регистрации пользователю потребуется указать свой номер телефона и электронную почту).

А вот повлиять на решение законодателей участие в обсуждении на Правовом форуме точно может. Так, как ранее рассказал Telegraf.news, на днях Министерство образования завершило общественное обсуждение проекта постановления Совета министров Республики Беларусь “О порядке осуществления самостоятельной профессиональной деятельности по обучению”. Часть первоначальных предложений ведомства в процессе обсуждения “отсеяли”, в том числе, учтя замечания и предложения, оставленные на форуме белорусскими репетиторами, работы которых напрямую касались предложенные нововведения.

Минобразования закрыло обсуждение по новым условиям для репетиторов в Беларуси. Что с групповыми занятиями и Zoom?