МВД поставило "важную задачу" белорусам до конца марта

Опубликовано: 23.03.2025 10:48 , Обновлено: 23.03.2025

В пресс-службе МВД 23 марта обратились ко всем белорусам с просьбой обеспечить безопасность детей, которые ушли на весенние каникулы. В министерстве напомнили, что именно в этот период вырастает количество ДТП и пришествий.

“Без присмотра значительно возрастают риски, связанные с их здоровьем и даже жизнью. В этот период фиксируется увеличение числа несчастных случаев, в том числе из-за пренебрежения ПДД и правилами поведения на объектах железной дороги”, - констатировал начальник отдела ГУОПП МВД Александр Близнюк.

В связи с наступлением опасного периода в МВД напомнили, что школьники также могут попасть в неприятности, если свяжутся с преступниками, занимающимися нарко- и киберпреступлениями.

“Распространенными правонарушениями на каникулах также являются кражи, распитие спиртных напитков и нахождение на улице ночью без сопровождения взрослых”, - уточнили в ведомстве.

В МВД призвали “взрослых” белорусов выполнить “важную задачу” - установить контроль за детьми и подростками. В ведомстве считают, что родители должны следить за активностью детей в социальных сетях, а также интересоваться “кругом общения, в том числе виртуальным”.

В качестве метода такого контроля силовики назвали “доверительную атмосферу”, которая поможет избежать неожиданностей.

Ранее Telegraf.news писал, что Солигорский РОВД в телеграм-канале областной милиции рассказал о том, что бывает, когда “доверительной атмосферы” не сложилось и как подростки используют современные технологии, чтобы скрывать информацию от родителей и на что взрослым стоит обратить особое внимание.

Милиция Солигорска рассказала, где подростки могут прятать «всё сокровенное». Когда посоветовала «бить тревогу»?