Милиция Солигорска рассказала, где подростки могут прятать «всё сокровенное». Когда посоветовала «бить тревогу»?

Опубликовано: 21.03.2025 18:44 , Обновлено: 21.03.2025

Солигорский РОВД в телеграм-канале областной милиции рассказал о том, как подростки используют современные технологии, чтобы скрывать информацию от родителей и на что взрослым стоит обратить особое внимание.

Правоохранители отметили, что с помощью смартфонов подростки не только учатся, общаются, развлекаются, но и, к сожалению, иногда попадают в неприятности. Зачастую, по мнению милиции, именно в телефоне хранится «всё сокровенное», и родители, стремясь контролировать своих детей, просматривают их гаджеты. Однако, как сообщили ведущие тг-канала, подростки научились скрывать информацию, используя так называемое «второе пространство» .

Что такое «второе пространство»?

Функция «второе пространство», или «второй пользователь», или «параллельное пространство», — неотъемлемая часть многих современных смартфонов. Она позволяет создать второй рабочий стол, на котором будут расположены другие приложения и файлы, таким образом скрытые от посторонних глаз.

Доступ к этому хранилищу обычно защищён паролем, графическим ключом или отпечатком пальца. Открыть его можно через меню настроек или специальную иконку. Однако и эту возможность можно скрыть, и тогда вообще ничто не будет подсказывать, что подросток воспользовался этой функцией.

Также стоит упомянуть «скрытые папки», которые хоть и не являются полноценной «параллельной» учётной записью в смартфоне, но всё же позволяют надёжно скрыть личные данные от посторонних глаз.

Что может скрываться в «секретной папке»?

Помимо безобидных личных переписок с друзьями, в «секретной папке», как сообщила милиция, могут обнаружиться и тревожные находки:

Фотографии с сомнительных вечеринок («вписок», «флетов»).

с сомнительных вечеринок («вписок», «флетов»). Следы вовлечения в оборот наркотиков.

в оборот наркотиков. Признаки участия в киберпреступлениях .

. Переписка с незнакомцами на недопустимые темы.

Приложения, которые должны насторожить

Милиция Солигорска обратила внимание родителей на определённые приложения, наличие которых на смартфоне ребёнка может быть поводом для беспокойства:

Tor : Браузер для анонимного посещения сайтов, в том числе в «даркнете» (теневом сегменте интернета).

: Браузер для анонимного посещения сайтов, в том числе в «даркнете» (теневом сегменте интернета). NoteCam : Приложение для создания фотографий с GPS-координатами.

: Приложение для создания фотографий с GPS-координатами. VIPole : Защищённый мессенджер, который, по данным милиции, используют кураторы наркомаркетов.

Если у ребёнка в телефоне обнаружится подобный набор приложений, милиция советует «бить тревогу» и «своевременно» обратиться в правоохранительные органы, подчеркнув, что такой шаг может помочь избежать уголовной ответственности.

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