МВД попросило белорусских водителей "особенно осторожно" проезжать мосты. Что случилось?

Опубликовано: 03.04.2024 18:58 , Обновлено: 03.04.2024

МВД Беларуси посоветовало водителям в ближайшие дни "особенно осторожно" проезжать мосты и путепроводы. Сообщение об этом ведомство разместило в своем Telegram-канале.

Все дело в непогоде. В ночь на 3 апреля на большей части Беларуси продолжится дождь, возможен мокрый снег. В северных районах, по прогнозам синоптиков, температура воздуха составит около 0°C, соответственно, на дорогах может образоваться гололедица.

Поэтому МВД посоветовало водителям быть “максимально внимательными и собранными, не совершать резких маневров, педалями и рулем работать плавно”.

“Особенно осторожно [следует] проезжать продуваемые участки, путепроводы и мосты, закругления дороги. В местах расположения пешеходных переходов может образовываться наледь, заблаговременно снижайте перед ними скорость”, - порекомендовали в ведомстве.

Кроме того, водителям важно помнить, что в ненастную погоду при отсутствии тротуаров на загородных трассах пешеходы могут идти по краю проезжей части.

Ранее Telegraf.news рассказывал о прогнозе погоды на 4 апреля. Белорусов в этот день ожидают дожди, мокрый снег, а местами и гололедица. Температура воздуха ночью составит -3..+3°С, днем - от +3 до +9°С.

Что, опять? Синоптики предупредили о дожде, мокром снеге и гололедице в некоторых регионах Беларуси