МВД пообещало провести в 26 районах Беларуси спецмероприятия. Что будут проверять?
В Министерстве внутренних дел Беларуси объявили, что с 26 по 30 июля в 26 районах страны милиционеры проведут специальное комплексное мероприятие «Подросток».
Повышенное внимание уделят выявлению «флэтов» и «вписок», «используемых подростками для совместного потребления алкоголя и других психоактивных веществ», - сказали в ведомстве.
В МВД сообщили, что в оздоровительных и пришкольных лагерях сотрудники ИДН расскажут подросткам, как не стать жертвой преступников и не стать их соучастником.
Под особым контролем будут общественные места: парки, пляжи, дискотеки.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в МВД предупредили об уголовной ответственности за сваттинг:
В МВД предупредили об уголовной ответственности за сваттинг. За что подросткам может грозить до 7 лет тюрьмы?