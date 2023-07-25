МВД пообещало провести в 26 районах Беларуси спецмероприятия. Что будут проверять?

Опубликовано: 25.07.2023 21:01 , Обновлено: 25.07.2023

В Министерстве внутренних дел Беларуси объявили, что с 26 по 30 июля в 26 районах страны милиционеры проведут специальное комплексное мероприятие «Подросток».

Повышенное внимание уделят выявлению «флэтов» и «вписок», «используемых подростками для совместного потребления алкоголя и других психоактивных веществ», - сказали в ведомстве.

В МВД сообщили, что в оздоровительных и пришкольных лагерях сотрудники ИДН расскажут подросткам, как не стать жертвой преступников и не стать их соучастником.

Под особым контролем будут общественные места: парки, пляжи, дискотеки.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в МВД предупредили об уголовной ответственности за сваттинг:

В МВД предупредили об уголовной ответственности за сваттинг. За что подросткам может грозить до 7 лет тюрьмы?