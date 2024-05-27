МВД пообещало прийти на родительские собрания в белорусские школы. Зачем?

Опубликовано: 27.05.2024 14:03 , Обновлено: 27.05.2024

Представители МВД запланировали провести с 27 мая по 5 июня "комплекс профилактических мероприятий", в том числе пообещали посетить родительские собрания в белорусских школах.

Так, МВД объявило декаду кибербезопасности для повышения цифровой грамотности населения. С 27 мая по 5 июня милиция запланировала провести лекции и семинары, где специалисты расскажут о распространенных видах IT-преступлений, дадут рекомендации по защите от мошенников, пояснят, как обезопасить денежные средства при проведении финансовых операций.

“Особое внимание” МВД пообещало уделить пожилым детям и людям. Так, несовершеннолетним собрались напомнить о правилах поведения в соцсетях, мессенджерах и онлайн-играх.

“Будут посещены и школьные собрания, где педагогам и родителям расскажут о наиболее распространенных правонарушениях подростков в интернете, ответственности за подобные действия”, - дополнили в ведомстве.

Также в МВД напомнили белорусам, что полностью удалить цифровые следы в Сети невозможно, а безнаказанность и анонимность, которые обещают “организаторы преступных схем”, - это уловки.

Ранее Telegraf.news сообщал, какое указание МВД дало родителям белорусских школьников в преддверии выпускных вечеров.

МВД дало указание родителям белорусских выпускников. Что обязало сделать 14 июня?