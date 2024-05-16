МВД пообещало отправить по домам белорусов милицию и дружинников. Когда и где?

Опубликовано: 16.05.2024 14:44 , Обновлено: 16.05.2024

УВД Гомельщины сообщило, что в одном из регионов области с 17 по 18 мая проведут специальное комплексное мероприятие (СКМ) "Правопорядок". Милиция пообещала усилить ресурсы территориального РОВД отрядом милиции особого назначения и не только. СКМ будет включать в том числе рейды по домам жителей.

Спецмероприятие запланировали провести в Речицком районе. Как рассказали в ведомстве, для помощи личному составу местного РОВД выделят также роту конвойной службы милиции областного УВД и членов добровольных дружин.

Правоохранители пообещали усилить 17 и 18 мая контроль за белорусами, которые состоят на профилактических учетах в отделе внутренних дел, иностранцами и лицами без гражданства. В частности, собрались прийти к ним по месту жительства и провести профилактическую работу.

Также милиция запланировала отработать “наиболее криминогенные места” на территориях возле увеселительных заведений и торговых объектов, особое внимание - сельским населенным пунктам.

А на автодорогах за безопасностью будут следить экипажи отдела ГАИ Речицкого РОВД.

Кстати, МВД объявило рейды по домам белорусов также на Витебщине. В сельских населенных пунктах области милиция пообещала провести профилактические беседы по месту жительства не занятых в экономике граждан, неблагополучных семей и не только.

В одной из областей Беларуси МВД объявило рейды по домам белорусов. Кому приготовиться?