МВД ответило на историю о "трудовом рабстве" гражданки Индии в Беларуси

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Опубликовано: 22.01.2026 07:56 , Обновлено: 22.01.2026

Министерство внутренних дел Беларуси (МВД) выступило с официальным заявлением, рассказав о судьбе гражданки Индии, которая якобы попала в трудовое рабство в Беларуси. Появившуюся в Сети информацию о том, что женщина, приехавшая на работу в Республику, была обманута работодателем и теперь может вернуться на родину, в ведомстве назвали "не соответствующей действительности".

В жизненных перипетиях 38-летней иностранки разобрались сотрудники Департамента по гражданству и миграции МВД. Они выяснили, что в нашу страну женщина приехала в ноябре прошлого года, заключив контракт с одним из сельхозпредприятий. На основании этого она получила официальное разрешение на временное проживание в Беларуси и даже заселилась в выделенную работодателем комнату в кирпичном доме со всеми удобствами.

Однако на этом рабочем месте женщина долго не задержалась: буквально через восемь дней контракт с работодателем был расторгнуты, а это автоматически означает аннулирование разрешения на проживание в стране. Отказ от контракта с белорусскими аграриями женщина пояснила тем, что индийский агент, который подобрал для неё рабочее место в Беларуси и которому она заплатила за услуги 500 тысяч рупий (порядка 5,5 тыс. долларов в эквиваленте), обещал её совсем другие условия.

“Агент из Индии мне предложил и рассказал, что в вашей стране есть хорошая работа: можно заниматься сбором урожая и получать достойную зарплату. В Беларуси я попала не на ту работу, которую мне обещали, и поэтому захотела вернуться домой, но у меня не было денег на обратный билет. Стала звонить своему агенту в Индию, чтобы он мне помог, но его телефон был заблокирован, и я не могла с ним связаться”, - пояснила женщина, не уточнив, что именно её не устроило в Беларуси.

По данным МВД, после этого иностранка попытала счастья в России, но вскоре вернулась в Беларусь. По словам самой женщины, о своей проблеме она рассказала в интернете. “Чтобы на родине кто-то заметил это и помог мне вернуться домой”, - пояснила она.

Никаких жалоб по поводу “трудового рабства” иностранка не предъявила, но поблагодарила за помощь белорусских правоохранителей.

В МВД же сообщили, что ещё проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства пребывания иностранки в Беларуси. Всем причастным, включая нанимателя и посредника, который помогал женщине получить работу в Беларуси, пообещали “правовую оценку” их действий. Как и тем, кто распространял заявления о якобы имевших место фактах трудового рабства в Беларуси.

“Информация в сети Интернет на указанную тему не нашла подтверждения. В этой связи напоминаем, что распространение недостоверных сведений влечет за собой ответственность”, - предупредили в ведомстве.

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