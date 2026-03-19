МВД назвало причины, почему не может полностью запретить вейпы в Беларуси

Опубликовано: 19.03.2026 13:03 , Обновлено: 19.03.2026

В Министерстве внутренних дел (МВД) признали невозможность полного запрета вейпов в Беларуси. Изначально в МВД настаивали именно на такой мере, но потом передумали.

В качестве примера в МВД Беларуси ссылались на практику некоторых стран Центральной Азии. Однако потом в ведомстве выяснили, что у Беларуси и России нет полноценной границы. Таким образом запрет в Беларуси просто мотивировал бы белорусов покупать устройства и жидкости для парения в соседней стране. Естественно, это привело бы к мгновенному расширению серого рынка.

Ранее на государственном телеканале СТВ сообщили, что в парламенте готовится настоящий переворот на рынке электронных сигарет. Власти готовят масштабную реформу, которая изменит правила для производителей, продавцов и любителей «попарить». Что же ждет белорусов и почему депутаты решили покрутить гайки именно сейчас?

В парламенте готовят законопроект, который полностью поменяет торговлю вейпами в Беларуси