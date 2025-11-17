В парламенте готовят законопроект, который полностью поменяет торговлю вейпами в Беларуси

Опубликовано: 17.11.2025 12:01 , Обновлено: 17.11.2025

На государственном телеканале СТВ сообщили, что в парламенте готовится настоящий переворот на рынке электронных сигарет. Власти готовят масштабную реформу, которая изменит правила для производителей, продавцов и любителей «попарить». Что же ждет белорусов и почему депутаты решили покрутить гайки именно сейчас?

По словам депутата Палаты представителей Елены Хилы, выступившей в эфире СТВ, готовится целый пакет жёстких ограничений. А черновик законопроекта ушел на подготовку для первого чтения в нижней палате парламента.

Причем речь идет не о банальном повышении цен, но о полном изменении правил игры на этом рынке. Согласно предложенному законопроекту, белорусов ждут:

Жёсткое ограничение круга компаний, которые смогут импортировать и продавать электронные сигареты и жидкости к ним

Полный запрет на доставку и пересылку вейпов

Запрет на самостоятельное изготовление жидкостей для электронок

Строгие ограничения на рекламу и выкладку товара

«Не приведет к росту контрафакта»: почему не вводят полный запрет

Кстати, при этом полного запрета на вейпы в Беларуси не планируется. Депутат Хила считает, что радикальные меры могут привести к уходу бизнеса в тень: «Конечно, мы не говорим сегодня о полном запрете. Почему? Помним с вами, когда был запрет алкоголя. К чему это привело? Это привело к тому, что увеличилось количество нелегальной продукции алкоголя, были огромное количество смертей, потому что качество не проверено.».

Впрочем, под запрет попадет и самостоятельное изготовление жидкостей — хобби, популярное среди опытных вейперов.

[inf] Что такое акцизный сбор? Это специальный налог, который включается в стоимость определенных товаров — обычно алкоголя, табака и электронных сигарет. По сути, это дополнительная плата государству за право продавать и покупать такую продукцию. [/inf]

Стоит отметить, что тема контроля за электронными сигаретами поднималась в Беларуси уже несколько раз. Соответствующие проекты уже выносились на общественное обсуждение — однако, до реальных ограничений дело не доходило.

С одной стороны, власти надеются взять под контроль потенциально вредную продукцию. С другой, не прочь пополнить бюджет за счет акцизов и особенно лицензий. Снова-таки, непонятно пока, останутся ли на рынке действующие импортёры устройств парения и жидкостей, или лицензии дадут, новым игрокам. Принципы отбора кандидатов на выдачу лицензий - в сюжете гостелеканала не раскрыли.