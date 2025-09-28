МВД дало белорусам рекомендации по одежде и попросило быть "плавными"

Опубликовано: 28.09.2025 09:38 , Обновлено: 28.09.2025

В министерстве внутренних дел Беларуси (МВД) предупредили жителей страны о наступлении заморозков и вкупе с напоминанием, как себя вести на дороге, дали рекомендации по одежде и аксессуарам.

В ведмостве сообщили, что в конце сентября наблюдают заморозки и привязали как водителей, так и пешеходов “перестроиться на более сдержанный стиль вождения и усилить внимание на дороге”.

В случае автовладельцев рекомендации стандартные (соблюдать дистанцию, включать свет фар в дождь и туман). Впрочем, их также попросили: “все действия должны быть плавными”. А ещё избегать резких маневров и осторожно вести себя на мостах, путепроводах, крутых подъемах и спусках, в поворотах

Пешеходов же попросили не использовать наушники, “чтобы слышать приближающийся транспорт”, плюс - не загораживать себе обзор элементами одежды.

Также белорусам предложили быть осторожнее с зонтами и капюшонами:

Зонт и капюшон ограничивают обзор – перед переходом убедитесь, что вам ничего не мешает смотреть по сторонам.

На пешеходных переходах лучше приподнять зонт, чтобы видеть приближающиеся машины.

На воскресенье погода в Беларуси, согласно прогнозам синоптиков, будет дождливой. Они пройдут преимущественно по восточной половине, а днём на большей части территории Беларуси. Хоть и кратковременные.

Тем временем европейская модель ECMWF пока предсказывает, что октябрь, ноябрь и декабрь будет на 1-2° теплее нормы. Однако долгосрочные прогнозы не всегда бывают точными.