МВД Беларуси задержало топ-менеджера строительной организации. Что известно?

Опубликовано: 20.05.2024 16:25 , Обновлено: 20.05.2024

МВД Беларуси задержало 37-летнего заместителя гендиректора домостроительного комбината за "систематическое получение взяток". Следователи уже возбудили уголовное дело.

Как рассказали в ведомстве, мужчина на протяжении года “оказывал содействие коммерческим строительным организациям” в Минске, Могилеве и Могилевском районе. В частности, по информации МВД, заместитель гендиректора заключал договоры на поставку стройматериалов, производство монтажных работ и “своевременную их оплату”.

За “свою помощь” топ-менеджер, продолжили в Telegram-канале МВД, получал незаконные денежные вознаграждения. Название домостроительного комбината в ведомстве не указали, однако известно, что за год заместитель гендиректора “заработал” таким способом порядка 100 тыс. рублей.

Следователи возбудили уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере. Согласно ч. 3 ст. 430 УК Беларуси, мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 15 лет.

Ранее Telegraf.news сообщал, что МВД Беларуси задержало за получение взяток 23 работников строительных и агропромышленных предприятий. «В период с октября 2023 года по январь 2024 года взял взятку в размере около 800 рублей», — сказал на видео от МВД один из задержанных.

МВД Беларуси задержало 23 работника строительных и агропромышленных предприятий. Что известно?