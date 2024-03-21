МВД Беларуси предложило запретить несовершеннолетним самостоятельно открывать счета в банке

Опубликовано: 21.03.2024 17:50 , Обновлено: 21.03.2024

Замначальника управления по охране правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Мелешко на пресс-конференции рассказал о предложении запретить несовершеннолетним без согласия родителей открывать банковские счета.

“В настоящее время этот вопрос Министерством внутренних дел проработан, внесены изменения, которые позволят запретить детям без согласия родителей обращаться в банки и открывать счета. Возраст будет ограничен 18 годами”, - заявил Мелешко.

Однако в присутствии законных представителей открыть счет детям можно будет.

Напомним, что сейчас, согласно Гражданскому кодексу Беларуси, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет могут совершать гражданско-правовые сделки с согласия своих законных представителей или хотя бы одного из них. Если подростку 16 - 18 лет, такое согласие уже не требуется. Под этими гражданско-правовыми сделками подразумевается в том числе открытие банковского счета.

К слову, в Беларуси ранее приняли закон №312-З «Об изменении кодексов», в котором объявили об изменении статьи 25 Гражданского кодекса. Оно вступит в силу 19 ноября 2024 года.

Речь идет о правах белорусов в возрасте 14 - 16 лет вести бизнес и совершать сделки, в том числе открывать депозитные, базовые и расчетные счета в банках, а также обладать авторскими правами и получать за их счет доход.

Белорусским подросткам разрешили создавать свой бизнес. Что можно будет с 14, а что с 16 лет?