Белорусским подросткам разрешили создавать свой бизнес. Что можно будет с 14, а что с 16 лет?

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Опубликовано: 08.03.2024 13:42 , Обновлено: 15.03.2024

В Беларуси ранее приняли закон №312-З «Об изменении кодексов», в котором объявлено об изменении статьи 25 Гражданского кодекса, которое вступит в силу с 19 ноября 2024 года. Речь идёт о правах белорусов в возрасте от 14 и 16 лет вести бизнес и совершать сделки.

Что разрешили с 14 лет

Теперь подросткам в возрасте от 14 до 18 лет для совершения сделок необходимо получить разрешение только одно из опекунов или родителей.

Но не всех. Некоторые они могут совершать на свое усмотрение. Вот список таких сделок для белорусов в возрасте с 14 лет:

полностью распоряжаться своими доходами, стипендией и имуществом, приобретенным за их счет;

обладать авторскими правами и получать за их счёт доход;

открывать депозитные, базовые и расчетные счета в банках,

совершать мелкие бытовые сделки и сделки, направленные на безвозмездное получение выгод, которые не требуют заверения у нотариуса.

Что разрешили с 16 лет

А уже с 16 лет белорусы в возрасте с 16 лет имеют право вступать в кооперативы. Да и вообще, с этого возраста подросткам разрешили полноценного вести бизнес, получи согласие одного из родителей или опекунов. Вот список возможностей:

быть собственником имущества и учредителем или участником юридического лица;

заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица;

Заниматься ремесленничество и другими видами деятельности, которые не считаются предпринимательством.

При этом по наследству белорусские подростки могут получить долю в каком-то бизнесе и раньше 16 лет.

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