"Так наши драники еще не унижали" - Британец поразил белорусов дегустацией национального блюда. Что сделал не так?

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Опубликовано: 16.05.2024 15:29 , Обновлено: 17.05.2024

Известный русскоговорящий британский блогер Уилл Эггертон приехал в Минск и поделился в TikTok видеороликом, в котором попробовал популярные белорусские блюда и угощения. На столе англичанина оказались драники, мачанка, холодник, глубокская сгущёнка и "белорусская версия" чипсов Lay's. Ролик британца повеселил многих белорусов и собрал более 100 тысяч просмотров.

“Картофельность зашкаливает!”, - пошутил Уилл, после чего попробовал драники вместе со сгущёнкой, чем привёл в замешательство многих пользователей соцсети. Белорусы поспешили напомнить британцу, что никто эти два продукта не смешивает.

“Драники со сгущенкой, это как сладкий торт есть с селедкой”, - возмутился один из комментаторов.

“Я Беларус и мне 27 лет. Впервые вижу как едят драники со сгущенкой”, - удивился кто-то.

“Так наши драники еще не унижали. Ну хотя бы сгущенка глубокская”, - пошутил ещё один пользователь TikTok и предложил блогеру сравнить две популярные белорусские сгущёнки.

“Новый способ фудизврата - драники со сгущенкой! Ты не устаешь меня удивлять”, - признался подписчик автору видеоролика.

“Дайте ему сметану!”, - призвал ещё один комментатор.

После дегустации всех блюд Эггертон сказал, что все блюда его “впечатлили”. Однако многие комментаторы усомнились в качестве попробованной британцем еды и расстроились из-за несоблюдения традиций в употреблении некоторых блюд.

“Это драники? Да и рядом не стояли”, - заявил один из комментаторов.

“Это нужно есть домашнее, свежеприготовленным, тогда намного вкуснее) А из доставки не всегда вкусно”, - написала одна из девушек.

Некоторые комментаторы напомнили, что “мачанку едят с блинами”, а кто-то усомнился в качестве драников и посчитал подозрительным, попавший в руки британца холодник.

В целом же дегустация повеселила белорусов. Многие пользователи порадовались приезду известного в соцсетях блогера и выразили желание с ним встретиться.

Ранее Telegraf.news писал о том, как венесуэлка сравнивала две популярные белорусские сгущёнки в TikTok. Какая ей понравилась больше?

«Эта битва не закончится никогда!» — Венесуэлка сравнила две легендарные белорусские сгущенки. Какую выбрала?