Мужчины или женщины? Социологи рассказали, зачем белорусы используют искусственный интеллект

Опубликовано: 18.07.2024 15:43 , Обновлено: 18.07.2024

Аналитики Международного агентства социальных и маркетинговых исследований Беларуси рассказали, кто, зачем и почему использует искусственный интеллект в нашей стране. Согласно данным, которые представили на конференции по практическому применению ИИ, мужчины пользуются нейросетями чаще, чем женщины, а 21% белорусов и вовсе боится, что в скором времени люди станут зависимы от современных технологий.

Так, например, исследование показало, что 70% опрошенных планируют использовать нейросети в личных целях, а 54% — в рабочих. По словам специалистов, “цифры ясно показывают, что искусственный интеллект становится неотъемлемой частью как личной, так и профессиональной жизни белорусов”.

Кроме того, для работы современные технологии чаще всего используют мужчины — 60%. Собственно, с личными целями ситуация обстоит так же: женщины применяют нейросети только в 48% случаев. Среди белорусов, которые уже активно пользуется ИИ в профессиональной деятельности, статистика такова:

51% предпочитает искать с помощью ИИ необходимую информацию;

36% применяют для создания текстовых элементов;

16% используют в деловой переписке с коллегами и клиентами;

15% создают с помощью ИИ визуальные элементы;

14% используют для создания видеоконтента.

Что касается частоты использования, исследование показало: 5% жителей Республики применяют ИИ ежедневно, 3% — несколько раз в месяц и ещё 3% — несколько раз в неделю. Также белорусов расспросили о тех областях, где внедрение современных технологий может принести наибольшую пользу. По их мнению, таковыми являются:

информационные технологии (42%);

образование (35%);

здравоохранение (35%);

маркетинг (34%);

транспорт (30%).

Однако, несмотря на растущий интерес, специалисты отметили, что белорусы выражают “некоторые опасения” относительно искусственного интеллекта:

21% беспокоится о возможной зависимости людей от ИИ;

19% боятся бесконтрольного развития ИИ;

18% опасаются увеличения безработицы.

Ранее Telegraf.news писал, что хакеры опубликовали личные данные 10 миллиардов человек по всему миру, используя ранее известные утечки логинов и паролей. Эксперты в сфере информационной безопасности предупредили, что это может вызвать волну финансового мошенничества, а потому настоятельно рекомендовали срочно поменять пароли на всех сайтах.

Хакеры «слили» в Интернет 10 млрд паролей с десятков популярных сайтов. Кому из белорусов срочно менять?