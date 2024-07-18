Мужчины или женщины? Социологи рассказали, зачем белорусы используют искусственный интеллект
Аналитики Международного агентства социальных и маркетинговых исследований Беларуси рассказали, кто, зачем и почему использует искусственный интеллект в нашей стране. Согласно данным, которые представили на конференции по практическому применению ИИ, мужчины пользуются нейросетями чаще, чем женщины, а 21% белорусов и вовсе боится, что в скором времени люди станут зависимы от современных технологий.
Так, например, исследование показало, что 70% опрошенных планируют использовать нейросети в личных целях, а 54% — в рабочих. По словам специалистов, “цифры ясно показывают, что искусственный интеллект становится неотъемлемой частью как личной, так и профессиональной жизни белорусов”.
Кроме того, для работы современные технологии чаще всего используют мужчины — 60%. Собственно, с личными целями ситуация обстоит так же: женщины применяют нейросети только в 48% случаев. Среди белорусов, которые уже активно пользуется ИИ в профессиональной деятельности, статистика такова:
- 51% предпочитает искать с помощью ИИ необходимую информацию;
- 36% применяют для создания текстовых элементов;
- 16% используют в деловой переписке с коллегами и клиентами;
- 15% создают с помощью ИИ визуальные элементы;
- 14% используют для создания видеоконтента.
Что касается частоты использования, исследование показало: 5% жителей Республики применяют ИИ ежедневно, 3% — несколько раз в месяц и ещё 3% — несколько раз в неделю. Также белорусов расспросили о тех областях, где внедрение современных технологий может принести наибольшую пользу. По их мнению, таковыми являются:
- информационные технологии (42%);
- образование (35%);
- здравоохранение (35%);
- маркетинг (34%);
- транспорт (30%).
Однако, несмотря на растущий интерес, специалисты отметили, что белорусы выражают “некоторые опасения” относительно искусственного интеллекта:
- 21% беспокоится о возможной зависимости людей от ИИ;
- 19% боятся бесконтрольного развития ИИ;
- 18% опасаются увеличения безработицы.
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