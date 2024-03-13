Можно собрать трактор. В Беларуси назвали популярные у туристов промышленные предприятия

Опубликовано: 13.03.2024 18:51 , Обновлено: 13.03.2024

Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Олег Андрейчик на международном семинаре рассказал, как в стране развивается промышленный туризм и что предлагают белорусские предприятия на своих экскурсиях.

По словам Андрейчика, белорусские промышленные предприятия с начала 2023 года могут заниматься экскурсионной деятельностью без аттестации. “Они разрабатывают экскурсии и мастер-классы, показывают производство, изготавливают сувениры и дегустационное меню. Это возможность для белорусов и туристов узнать историю страны”, - отметил замминистра.

К примеру, промышленным туризмом занимается Минский тракторный завод. Предприятие организует экскурсии четыре раза в день, с понедельника по субботу. Гостям предлагают не только посмотреть на зал славы и выставку техники, но даже собрать трактор. Каждому выдадут сертификат и информацию, где будет работать собранный экземпляр.

Фото: minsknews.by

“Экскурсии проводятся как для взрослых, так и для детей, но собрать технику смогут только посетители старше 18 лет. Тем, кто младше, предлагается посидеть в кабине трактора и покататься на самых мощных моделях: Belarus 4522 и Belarus 3522”, — рассказал ведущий специалист по туризму музейно-промышленного центра МТЗ Сергей Сидорович.

Также у туристов популярен стеклозавод «Неман» в Гродненской области. На экскурсии расскажут о развитии стеклодувного искусства в Беларуси, а также продемонстрируют уникальные экспонаты 1910 года. Цена билета — 12–15 рублей.

А промышленный гигант БЕЛАЗ, конечно, предложит прокатиться на самосвале, посидеть в импровизированной кабине с мониторами или же за дополнительную плату покататься на машине по испытательному полигону. Группы - до пяти человек.

Кроме классических промышленных предприятий, экскурсии проводит первая улиточная ферма в Беларуси. Все желающие смогут посмотреть, как растут питомцы-моллюски в природных условиях, и попробовать деликатесы. Расположено предприятие в Гродненской области.

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