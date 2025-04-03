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Опубликовано: 03.04.2025 14:01 , Обновлено: 03.04.2025

Госстандарт продолжил защиту белорусов от потенциально опасной продукции, на этот раз обратив внимание на весьма популярный сегмент — так называемые «народные светильники». Пять различных моделей ночников под этой маркой госорган признал небезопасными. С 5 апреля они должны получить полный запрет на реализацию, изъятие из обращения, а также запрет на ввоз в страну. Причина? Дети могут принять их за игрушки, а некоторые ещё и не держат температуру.

Что вообще такое «народный светильник»? Это, как правило, недорогие светодиодные ночники, часто выполненные в форме различных фигурок (цветочков, звёздочек, тучек и т. д.), которые включаются прямо в розетку. Благодаря низкой цене и разнообразию дизайнов, они пользуются спросом, особенно для детских комнат.

Однако именно дизайн и стал одной из основных претензий Госстандарта к пяти моделям: «Лютик», «Звёздочка», два вида «Клевера» и «Тучка». По мнению контролёров, все они «оформлены таким образом, что дети могут принять их за игрушки», что, по мнению Госстандарта, прямо нарушает требования безопасности (конкретно — пункта 12.6.8 СТБ IEC 60598-2-12-2009).

"Клевер". Фото: t.me/gosstandartby

Но у некоторых моделей «народных» творений китайской промышленности (произведены на заводе «Вэньчжоу Рокгранд Трэйд Кампани, Лтд.») нашлись и другие, более серьёзные проблемы.

У «Звёздочки» и двух «Клеверов» зафиксировано несоответствие по теплостойкости. Детали, на которых крепятся токоведущие штыри вилки, при нагреве деформируются гораздо сильнее нормы (отпечаток при 125 °С составил 4,84-4,89 мм при норме не более 2,0 мм). Это увеличивает риск при «перегрузках, аварийных режимах и отказах».

"Звёздочка". Фото: t.me/gosstandartby

А у «Тучки» с выключателем дела обстоят ещё хуже. Помимо проблем с теплостойкостью (4,57 мм при норме 2,0 мм), она провалила испытания на огнестойкость: пластик выключателя продолжал гореть более 30 секунд после удаления пламени, а капли горящего пластика поджигали бумагу под образцом. И да, её тоже «можно принять за игрушку».

"Тучка". Фото: t.me/gosstandartby

Поставщиками этой опасной продукции в Беларусь, согласно реестру, числились ООО «ВитМакс инвест» и ООО «ПРОФМАЕР».

К слову, Госстандарт оказался неумолим не только к «народным» ночникам. Сегодня же, помимо прочего, предписания об устранении нарушений и запрете ввоза/обращения получили:

Встраиваемый светодиодный светильник «General Lighting Systems» (модель GLP-DECO-R2-7Вт-IP40-4-W): создаёт слишком сильные радиопомехи.

«General Lighting Systems» (модель GLP-DECO-R2-7Вт-IP40-4-W): создаёт слишком сильные радиопомехи. Настольная лампа «LEEK» (модель LE TL-110): не прошла проверку на огнестойкость выключателя, имеет проблемы с изоляцией (токоведущие части контактируют с доступными металлическими), неустойчива («опрокидывается») и не имеет маркировки о классе защиты. Запрет дополнен прекращением действия документов об оценке соответствия.

«LEEK» (модель LE TL-110): не прошла проверку на огнестойкость выключателя, имеет проблемы с изоляцией (токоведущие части контактируют с доступными металлическими), неустойчива («опрокидывается») и не имеет маркировки о классе защиты. Запрет дополнен прекращением действия документов об оценке соответствия. Электрическая цепная пила «PATRIOT» (модель ESP 1614): не прошла испытания на электрическую прочность изоляции — при подаче напряжения произошёл пробой. Опасна поражением электрическим током.

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