Можно ли установить камеру на своих сотках? Участковый рассказал белорусам, у кого спросить разрешение

Опубликовано: 17.02.2025 14:09 , Обновлено: 17.02.2025

Видеонаблюдение за собственным участком — дело полезное: и от воров защита, и за питомцами присмотреть можно. Но в погоне за безопасностью легко нарушить закон, вмешавшись в частную жизнь соседей. В Пуховичском РОВД рассказали, как установить камеры видеонаблюдения правильно и избежать проблем с законом. Только с начала года, как сообщили в РОВД, к ним поступило уже три жалобы.

Главное правило — камеры должны следить за вашей собственностью, а не за жизнью соседей. Как пояснил районной госгазете участковый инспектор милиции Антон Жильчик, для установки камер на частной территории специальных разрешений не требуется, но есть важные нюансы:

Согласие домочадцев : Необходимо получить письменное согласие всех совершеннолетних членов семьи, проживающих совместно с вами, на запись, обработку и использование информации об их частной жизни.

: Необходимо получить письменное согласие всех совершеннолетних членов семьи, проживающих совместно с вами, на запись, обработку и использование информации об их частной жизни. Согласие соседей : Если в кадр попадает общий двор, часть соседского участка или иная их собственность, то необходимо получить и их письменное согласие.

: Если в кадр попадает общий двор, часть соседского участка или иная их собственность, то необходимо получить и их письменное согласие. Информационная табличка : Если камеры «видят» территорию за пределами участка (дорогу, тротуар, пляж и т. д.), обязательно нужно установить заметную табличку, информирующую о ведении видеонаблюдения. Форма и размер таблички не регламентированы, главное, чтобы она была хорошо видна.

Статья 28 Конституции Республики Беларусь гарантирует право каждого на защиту от незаконного вмешательства в его личную жизнь. Сбор и распространение информации о частной жизни другого человека без его согласия запрещены и влекут за собой ответственность:

Административная ответственность (ст. 23.7 КоАП РБ) : штраф до 200 базовых величин (до 8400 рублей на февраль 2025 года).

: штраф до 200 базовых величин (до 8400 рублей на февраль 2025 года). Уголовная ответственность (ст. 203-1 УК РБ) : Если незаконный сбор или предоставление информации о частной жизни или персональных данных другого лица без его согласия повлекли причинение существенного вреда правам, свободам и законным интересам гражданина — наказание вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Таким образом, прежде чем устанавливать камеры, нужно убедиться, что они не нарушают ничьих прав, и заручиться письменным согласием всех заинтересованных лиц.

Ранее журналисты Telegraf.news отвечали на вопрос, что делать, если есть желание установить свою камеру в подъезде многоквартирного дома.

Можно ли белорусам ставить камеры в подъездах? В НЦПЗД ответили