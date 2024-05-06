Можно ли посещать кладбища в зоне отчуждения на Радуницу? В Гомельском облисполкоме рассказали, какие документы иметь при себе

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Опубликовано: 06.05.2024 12:13 , Обновлено: 06.05.2024

В Гомельском облисполкоме рассказали, что с 11 по 14 мая в зоне отчуждения, а также первоочередного и последующего отселения введут беспропускной режим для посещения кладбищ. А в Хойникском районе его запланировали открыть также 9 мая.

В облисполкоме отметили, что находиться на кладбищах в этих зонах в указанные дни можно будет только с 8 до 17 часов. Белорусам для въезда необходимо иметь при себе паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, а также документы на транспортное средство.

Иностранцам, которые едут на территорию Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, нужно также получить разрешение в органах пограничной службы, так как это пограничная зона.

В Гомельском облисполкоме отдельно подчеркнули, что находиться на территориях с контрольно-пропускным режимом без пропусков можно будет только для посещения и благоустройства кладбищ. “Категорически запрещается проникновение в остатки строений, проход, проезд к берегам водных объектов, рыболовство и отклонение от маршрута следования, разведение костров, сжигание мусора, листьев и травы”, - перечислили в ведомстве.

Там также отметили, что проезд к большей части кладбищ проходит по лесным дорогам, которые не предназначены для движения легковых авто. Кроме того, путь может быть осложнен подтоплением территорий.

В Гомельском облисполкоме добавили, что актуальную информацию о состоянии дорог можно получить по телефонам (8 0232) 29-37-12, (8 0232) 29-37-10, (8 0232) 23-27-13.

Напомним, с 11 по 14 мая у белорусов - выходные. Правда, за понедельник, 13 мая, согласно постановлению Совмина, рабочий день нужно будет отработать в субботу, 18 мая. Также традиционно выходной будет 9 мая.

11 выходных и 1 перенос. Как белорусы будут отдыхать и работать в мае?