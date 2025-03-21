Можно ли получить производственную травму, работая на удалёнке? Минтруда объяснило белорусам

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Опубликовано: 21.03.2025 17:24 , Обновлено: 21.03.2025

Министерство труда и социальной защиты Беларуси разъяснило, в каких случаях травма, полученная работником на дистанционной работе, признаётся производственной. Такую информацию редакция Telegraf.news отыскала в тг-канале ведомства.

Как заявили в ведомстве, с 2024 года в Беларуси появилась возможность расследования несчастных случаев с «дистанционщиками». Его начнут, если пострадавший либо его родственники подадут соответствующее заявление. Однако не каждый случай травмы во время дистанционной работы признаётся таковым.

Травма считается производственной, только если она произошла во время выполнения «удалёнщиком» трудовых обязанностей или работы по заданию нанимателя. Важное условие — использование оборудования, инструментов, механизмов и приспособлений, предоставленных работодателем.

Травму точно не признают производственной, если работник не предоставил доступ лицам, проводящим расследование, в свои жилые помещения или иные законные владения, где произошёл несчастный случай.

Минтруда также ответило на другие распространённые вопросы о дистанционной работе:

Обязательно ли работать из дома ? Нет, работник может выбрать место работы (дом, кафе, парк и т. д.).

? Нет, работник может выбрать место работы (дом, кафе, парк и т. д.). Влияет ли дистанционная работа на стаж и пенсию ? Нет, не влияет.

? Нет, не влияет. Есть ли фиксированный перерыв на обед ? График работы и перерывы согласовываются с нанимателем и прописываются в трудовом договоре.

? График работы и перерывы согласовываются с нанимателем и прописываются в трудовом договоре. Где взять оборудование ? Наниматель обязан предоставлять сотруднику оборудование, а также выплачивать компенсацию за использование собственного, но только если это предусмотрено договором.

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