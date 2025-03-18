Когда белоруса могут уволить, не дожидаясь конца контракта? Минтруда напомнило о ситуации
Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь напомнило о ситуациях, когда работник имеет право уволиться, не дожидаясь окончания срока действия контракта, и при этом получить выходное пособие.
Речь идёт об изменении существенных условий труда.
Что считается изменением существенных условий труда?
Согласно Трудовому кодексу (ТК) РБ, к изменению существенных условий труда относятся:
- Изменение системы оплаты труда : Например, переход с оклада на сдельную оплату или наоборот.
- Изменение режима рабочего времени : Установление или отмена неполного рабочего времени, изменение графика работы (кроме сменности).
- Изменение гарантий : Например, отмена дополнительных отпусков или льгот.
- Уменьшение размеров оплаты труда .
- Предложение о заключении контракта .
- Установление или отмена дистанционной работы .
- Другие условия , устанавливаемые в соответствии с ТК.
Изменение чередования смен не является изменением существенных условий .
Как это работает на практике?
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Основания : У нанимателя должны быть обоснованные причины для изменения существенных условий труда (например, оптимизация производства, изменение технологии).
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Предупреждение : Наниматель обязан письменно предупредить работника об изменениях не позднее чем за один месяц.
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Выбор работника :
Если работник согласен на новые условия, он продолжает работать.
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Если работник не согласен , трудовой договор прекращается по пункту 5 части второй статьи 35 ТК РБ («отказ от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда»).
Выходное пособие : При увольнении по указанному основанию работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее двухнедельного среднего заработка . Если работник увольняется, не соглашаясь работать с неполным рабочим временем (менее половины от нормы), то ему положено выходное пособие не менее одного среднемесячного заработка .
Кроме того, согласно статье 41 Трудового кодекса, срочный трудовой договор может быть расторгнут досрочно по инициативе работника в следующих случаях:
- если работник заболел или стал инвалидом;
- если он поступил на военную службу по контракту;
- если возникли другие уважительные причины, которые делают невозможным продолжение работы по трудовому договору;
- если наниматель нарушил трудовое законодательство, коллективный договор или условия трудового договора.
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