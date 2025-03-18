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Когда белоруса могут уволить, не дожидаясь конца контракта? Минтруда напомнило о ситуации

Когда белоруса могут уволить, не дожидаясь конца контракта? Минтруда напомнило о ситуации
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Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь напомнило о ситуациях, когда работник имеет право уволиться, не дожидаясь окончания срока действия контракта, и при этом получить выходное пособие.

Речь идёт об изменении существенных условий труда.

Что считается изменением существенных условий труда?

Согласно Трудовому кодексу (ТК) РБ, к изменению существенных условий труда относятся:

  • Изменение системы оплаты труда : Например, переход с оклада на сдельную оплату или наоборот.
  • Изменение режима рабочего времени : Установление или отмена неполного рабочего времени, изменение графика работы (кроме сменности).
  • Изменение гарантий : Например, отмена дополнительных отпусков или льгот.
  • Уменьшение размеров оплаты труда .
  • Предложение о заключении контракта .
  • Установление или отмена дистанционной работы .
  • Другие условия , устанавливаемые в соответствии с ТК.

Изменение чередования смен не является изменением существенных условий .

Как это работает на практике?

  • Основания : У нанимателя должны быть обоснованные причины для изменения существенных условий труда (например, оптимизация производства, изменение технологии).

  • Предупреждение : Наниматель обязан письменно предупредить работника об изменениях не позднее чем за один месяц.

  • Выбор работника :

    Если работник согласен на новые условия, он продолжает работать.

  • Если работник не согласен , трудовой договор прекращается по пункту 5 части второй статьи 35 ТК РБ («отказ от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда»).

    Выходное пособие : При увольнении по указанному основанию работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее двухнедельного среднего заработка . Если работник увольняется, не соглашаясь работать с неполным рабочим временем (менее половины от нормы), то ему положено выходное пособие не менее одного среднемесячного заработка .

Кроме того, согласно статье 41 Трудового кодекса, срочный трудовой договор может быть расторгнут досрочно по инициативе работника в следующих случаях:

  1. если работник заболел или стал инвалидом;
  2. если он поступил на военную службу по контракту;
  3. если возникли другие уважительные причины, которые делают невозможным продолжение работы по трудовому договору;
  4. если наниматель нарушил трудовое законодательство, коллективный договор или условия трудового договора.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, кому из безработных белорусов выделят больше 4 тыс. рублей «подъёмных» при трудоустройстве.

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