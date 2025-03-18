Когда белоруса могут уволить, не дожидаясь конца контракта? Минтруда напомнило о ситуации

Предупреждение : Наниматель обязан письменно предупредить работника об изменениях не позднее чем за один месяц.

Если работник не согласен , трудовой договор прекращается по пункту 5 части второй статьи 35 ТК РБ («отказ от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда»).

Выходное пособие : При увольнении по указанному основанию работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее двухнедельного среднего заработка . Если работник увольняется, не соглашаясь работать с неполным рабочим временем (менее половины от нормы), то ему положено выходное пособие не менее одного среднемесячного заработка .