Можно ли получить дотацию на путёвку в лагерь, если родители не работают? Ответ вас удивит

Опубликовано: 12.06.2024 15:07 , Обновлено: 12.06.2024

Жительница Гомеля обратилась в редакцию одной из белорусских газет с вопросом: можно ли получить государственную дотацию на детский лагерь, если родители не работают? В Республиканском центре по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения дали ясный и однозначный ответ.

Оказывается, можно. С 1 января 2024 года в Беларуси неработающие родители также имеют право на получение дотации, чтобы записать ребёнка в оздоровительный лагерь. Для этого им нужно обратиться к специалистам Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, отделения которого есть в каждом регионе.

К слову, работающим родителям для этого нужно обратиться с заявлением в комиссию по оздоровлению по месту работы. Средняя стоимость путёвки на 15 дней в этом году составила около 600 рублей, сообщила газета “Аргументы и факты”.

Можно ли отправить ребёнка в лагерь другой школы?

Консультант главного управления воспитательной работы и молодёжной политики Министерства образования Татьяна Осмоловская заверила, что можно. По её словам, если пришкольного лагеря нет в учреждении образования, где учится ребёнок, можно пойти в лагерь соседней школы. При этом специалист подчеркнула, что в предыдущие сезоны «такой нормы не было» и лагеря «заполняли» ученики своих же школ.

«Сегодня в пределах одного района можно сделать миксованные лагеря, которые позволяют удовлетворить запросы родителей на оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием», — отметила Татьяна Осмоловская.

Ранее Telegraf.news писал, что безопасность пребывания детей в оздоровительных учреждениях в преддверии летних каникул решили проконтролировать не только Генпрокуратура, Комитет госконтроля, но и Федерация профсоюзов Беларуси. Среди прочего ФПБ пообещала оценить состояние душевых, пищеблока, укомплектованность лекарствами.

ФПБ объявила рейды по детским лагерям. Что пообещала проверить?