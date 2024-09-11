Можно ли пить пиво на скамейке в сквере? В МВД Беларуси ответили

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Опубликовано: 11.09.2024 21:19 , Обновлено: 12.09.2024

В официальном TikTok-аккаунте ГУВД Минского облисполкома участковый инспектор рассказал, можно ли пить пиво на скамейке в сквере. По его словам, к сотрудникам милиции с таким вопросом обращаются достаточно часто. Правда, больше всего белорусов это интересует летом, когда дома уж совсем не сидится.

Так, ответом на животрепещущий вопрос является следующее: нет, нельзя. По словам столичного участкового, в местах массового отдыха, согласно ст. 19.3 КоАП РБ, распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива запрещено. Это касается скверов, парков, общественного транспорта и других локаций, пояснили в ведомстве.

Кроме того, там напомнили, что в этих же местах, согласно закону, нельзя находиться в состоянии алкогольного опьянения, “оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность”. Правда, что понимается под этой фразой, в милиции не уточнили.

“Нарушение данной статьи влечёт наложение штрафа в размере до 8 базовых величин (320 рублей. — Прим. Ред.)”, — подчеркнули в ГУВД Минского облисполкома.

К слову, в комментариях под видео у многих пользователей ролик вызвал ещё больше вопросов. Например, кто определяет эту самую “общественную нравственность”, и где полный список мест, которые попадают под действие данной статьи.

“Плохо, что всех под одну гребёнку. А если человек сидит тихонько, никому не мешает, не кричит и не буянит — пусть отдыхает. Другое дело — сборище, компания, где шумят”, — поделился личным мнением кто-то из подписчиков TikTok. Другой не согласился:

“Всё правильно. Закон есть закон”.

Ранее Telegraf.news писал, что в УВД Могилёвского облисполкома рассказали, когда “назойливого бывшего” могут привлечь к административной ответственности и выписать штраф до 400 белорусских рублей. Кроме того, за подобного рода действия экс-супругу грозят общественные работы или даже арест.

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