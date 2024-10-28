Можно ли белорусским фирмам отказаться от печатей на документах? Ответ юриста удивит многих

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Опубликовано: 28.10.2024 11:37 , Обновлено: 28.10.2024

Большинство индивидуальных предпринимателей (ИП) и руководителей компаний полагают, что печать является обязательным атрибутом любого официального документа, в том числе договора. Однако, как пояснил юрист Илья Латышев, в белорусском законодательстве есть только один случай, когда без печати договор будет считаться юридические недействительным.

По словам Латышева, в Беларуси ставить печать на договорах по умолчанию не обязательно, поэтому ИП или директор компании вполне может скрепить договор одной лишь своей подписью и этого будет достаточно, чтобы документ имел юридическую силу.

“На сегодняшний день печать не является обязательным атрибутом ни для ИП, ни для юрлиц. Многие ее не имеют. А даже если имеют, то печать на договоре по умолчанию необязательна”, - пояснил юрист.

По словам специалиста, это закреплено как в действующем Гражданском кодексе ГК, так и в Декрете президента №7 “О развитии предпринимательства”. Единственный случай, когда законодательство предписывает сторонам использовать печати для заключения договоров - это если они сами договорятся об этом. Это условие должно быть конкретно прописано в договоре - что договор заключается не просто в письменной форме, но еще и скрепляется печатями.

[info_b]Кстати, обязательно присутствующее в договорах сокращение “м.п.”, которое многие расшифровывают как “место печати”, по словам Латышева, может обозначать и “место подписи”, “можно подписать”, “местонахождение подписанта”, поэтому одно лишь наличие этого сокращения не может считаться условием для обязательного проставления печати. [/info_b]

А вот если стороны прямо указали, что договор должен быть скреплен печатями, проставление печати становится обязательным условием. При этом если в документе не конкретизировано, какой именно печатью сторона должна скрепить договор, по словам юриста, можно использовать не обычную круглую печать, а печать “для документов”.

И лишь в случае, если в договоре чётко прописано, что он должен быть скреплен именно* обычными круглыми печатями*, нельзя обойтись ни одной лишь подписью руководителя, ни печатью “для документов”.

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