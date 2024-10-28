Telegraf.news
ru

Можно ли белорусским фирмам отказаться от печатей на документах? Ответ юриста удивит многих

Можно ли белорусским фирмам отказаться от печатей на документах? Ответ юриста удивит многих
Подпишитесь на Телеграф:
ℹ️ Полезно

Большинство индивидуальных предпринимателей (ИП) и руководителей компаний полагают, что печать является обязательным атрибутом любого официального документа, в том числе договора. Однако, как пояснил юрист Илья Латышев, в белорусском законодательстве есть только один случай, когда без печати договор будет считаться юридические недействительным.

По словам Латышева, в Беларуси ставить печать на договорах по умолчанию не обязательно, поэтому ИП или директор компании вполне может скрепить договор одной лишь своей подписью и этого будет достаточно, чтобы документ имел юридическую силу.

“На сегодняшний день печать не является обязательным атрибутом ни для ИП, ни для юрлиц. Многие ее не имеют. А даже если имеют, то печать на договоре по умолчанию необязательна”, - пояснил юрист.

По словам специалиста, это закреплено как в действующем Гражданском кодексе ГК, так и в Декрете президента  №7 “О развитии предпринимательства”. Единственный случай, когда законодательство предписывает сторонам использовать печати для заключения договоров - это если они сами договорятся об этом. Это условие должно быть конкретно прописано в договоре - что договор заключается не просто в письменной форме, но еще и скрепляется печатями.

[info_b]Кстати, обязательно присутствующее в договорах сокращение “м.п.”, которое многие расшифровывают как “место печати”, по словам Латышева, может обозначать и “место подписи”, “можно подписать”, “местонахождение подписанта”, поэтому одно лишь наличие этого сокращения не может считаться условием для обязательного проставления печати. [/info_b]

А вот если стороны прямо указали, что договор должен быть скреплен печатями, проставление печати становится обязательным условием. При этом если в документе не конкретизировано, какой именно печатью сторона должна скрепить договор, по словам юриста, можно использовать не обычную круглую печать, а печать “для документов”.

И лишь в случае, если в договоре чётко прописано, что он должен быть скреплен именно* обычными круглыми печатями*, нельзя обойтись ни одной лишь подписью руководителя, ни печатью “для документов”.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в расчетно-кассовом центре Гродно в начале этого года начали ставить особые печати на квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг некоторых белорусов. Необычными и привлекающими к себе внимание штампами решили бороться с “забывчивостью” некоторых белорусов.

ЖКХ решило ставить на «жировки» некоторым белорусам штампы. Что значит и кому ждать?

Темы: