"Может подвалить" - ECMWF пророчит Беларуси возвращение морозов в январе. И не только их

Опубликовано: 02.01.2026 08:27 , Обновлено: 02.01.2026

Несмотря на то, что со 2 января в Беларуси началось относительное потепление, оно продлится совсем недолго. А вся первая половина января в стране ожидается холоднее обычного. Причем сопровождаться она будет сильными снегопадами.

Согласно субсезонному прогнозу Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF), температура в первой половине месяца в Беларуси будет на 3–6 градусов ниже климатической нормы.

“Думаю, мы ещё увидим ночные двадцатники”, — сделал вывод популярный белорусский метеорологический телеграм-канал Nadvorie, естественно, имея в виду морозы до минус 20 градусов и ниже.

Что касается осадков, то в целом их число будет около средних значений. Только лишь на юго-востоке Беларуси может выпасть на 10% больше нормы. Метеорологи тем не менее заговорили о повышенной вероятности интенсивных снегопадов из-за южных циклонов, несущих влажный воздух.

“Видите на карте отчетливую зеленую полосу сверхнормативных осадков, проходящую по югу Европы, через Средиземноморье, Украину, южнее Беларуси и уходящую на территорию РФ? … Так что, может, так сказать, и подвалить”, — добавил Nadvorie.

И холодать начнет уже очень скоро - в ближайшие дни:

3 января: в течение суток 0..-5°C.

4 января: ночью -5..-10°C, днём -1..-7°C.

Прогноз на следующую неделю уже не исключает вероятность морозов.