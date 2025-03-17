«Может нанести вред развитию детей» - МАРТ отказался менять новые правила продажи интимных товаров и Беларуси

Опубликовано: 17.03.2025 16:34 , Обновлено: 17.03.2025

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) ответило на замечания белорусов по предложенным ведомством новым правилам продажи товаров продукции сексуального назначения в Беларуси. Речь идёт о предложении запретить интернет-магазинам размещать у себя фото и видео интимных товаров категории 18+, на которых они демонстрируются "в рабочем состоянии".

Из десятка комментариях на Правовом форуме Беларуси, где с 7 по 17 февраля было открыто общественное обсуждение нового законопроекта, было “принято к сведению” только два, остальные учтены ведомством не были. Многие из них касались именно новых правил продажи в интернете товаров для взрослых.

“Для значительной части товаров интимного назначения для покупателя крайне важен именно внешний вид приобретаемого товара (во многих случаях именно внешний вид такого товара является определяющим критерием его выбора), в том числе и то, как он будет выглядеть в “рабочем состоянии”. Требованием продажи “без демонстрации изображений” людей по сути, заставляют “покупать кота в мешке”, - высказал свои претензии один из участников форума.

Некоторые предположили, что если это правило будет внедрено, то покупатели “будут просто вынуждены приобретать такие товары на зарубежных интернет-площадках”, что негативно скажется на белорусских продавцах.

Однако в МАРТ подобные доводы посчитали неубедительными. Там подчеркнули, что предложенная ведомством мера “выравнивает требования к продаже продукции сексуального назначения, реализуемой в торговых объектах и в сети Интернет”.

“Мера направлена на защиту детей от информации, которая может нанести вред их здоровью и развитию”, - подчеркнули в ведомстве.

Ранее Telegraf.news рассказал, что помимо выше указанных изменений этим же законопроектом МАРТ предложило запретить продавать в Беларуси продукцию сексуального назначения несовершеннолетним, причём как в обычных магазинах, так и на интернет-площадках.

МАРТ предложил запретить продавать продукцию сексуального назначения несовершеннолетним белорусам

Кстати, предложения некоторых участников общественного обсуждения запретить продавать презервативы на кассах в магазинах (эту практику некоторые комментаторы расценила как “рекламу развращенности”) МАРТ также отклонило. Своё решение ведомство аргументировало тем, что презерватив не относится к предметам сексуального назначения, а является медицинским изделием, предназначенным для контрацепции и защиты от патогенов, передающихся половым путем.